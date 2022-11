Swiatekovej na postup stačili dva zápasy, Gauffová stratila šancu

Poľská tenistka Iga Swiateková (21) si bez problémov zaistila postup do semifinále MS WTA Tour v americkom Fort Worthe už po druhom stretnutí.

Svetová jednotka zdolala šestku turnaja Caroline Garciovú z Francúzska 6:3, 6:2. Šancu na prienik medzi elitné kvarteto už zo skupiny Tracy Austinovej stratila domáca Coco Gauffová po prehre s Ruskou Darjou Kasatkinovou 6:7 (6) a 3:6. O druhej postupujúcej sa rozhodne v priamom sobotnom súboji medzi Garciovou a Kasatkinovou.

Dvadsaťjedenročná Swiateková nestratila v doterajších dvoch dueloch ani set. Proti Garciovej odvrátila päť zo šiestich brejkbalov, ktorým čelila a súperke zobrala servis štyrikrát:

"Je to posledný turnaj sezóny, takže sa do toho snažím dávať sto percent fyzicky i mentálne. Už netreba o ničom špekulovať, nie je čo stratiť." Na Garciovú čaká v sobotu rozhodujúci duel s Kasatkinovou. "Bude to to isté, čo zažívame každý týždeň. Ak vyhráte, idete ďalej, ak nie, balíte sa domov. Takže to bude určite napínavé," vyhlásila Francúzka.



Skupina Tracy Austinovej:

Iga Swiateková (Poľ.-1) - Caroline Garciová (Fr.-6) 6:3, 6:2

Darja Kasatkinová (Rus.-8) - Coco Gauffová (USA-4) 7:6 (6), 6:3

Tabuľka:

1. Swiateková 2 2 0 4:0 2 - postup

2. Garciová 2 1 1 2:2 1

3. Kasatkinová 2 1 1 2:2 1

4. Gauffová 2 0 2 0:4 0