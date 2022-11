Už je to rok... Kam zmizla Šuaj Pcheng?

Človeku sa nechce veriť, ale je to už rok, čo svet, nielen tenisový, nevie, kde je čínska tenistka Šuaj Pcheng (36)! Wimbledonská šampiónka vo štvorhre z roku 2013 takto pred rokom zverejnila správu o tom, že ju sexuálne obťažoval čínsky vicepremiér Kao-li Čang a potom sa po nej zľahla zem.

Kde je Šuaj Pcheng? Túto otázku si už rok kladú tenisoví priaznivci, ale aj ochrancovia ľudských práv. Odpoveď poznajú tí, ktorým sa o tom nechce hovoriť...

Sťažnosť tenistky na sociálnej sieti Weibo bla cenzormi zmazaná veľmi rýchlo. Sama Šuaj Pcheng neskôr poskytla niekoľko rozhovorov, o.i. aj pre francúzsky denník L´Equipe, kde oznámila koniec kariéry. Zvyšné médiá, ktorým poskytla rozhovor, boli pod čínskym vplyvom. Aj tie singapurské, v ktorých hráčka všetko odvolala.

Zdalo sa, že sa všetko vysvetlí počas februárovej zimnej olympiády v Pekingu, kde zástupcovia Medzinárodného olympijské výboru pre britský The Sun tvrdili, že sú s Šuaj Pcheng, ktorá bola v roku 2014 svetovou jednotkou vo štvorhre, v kontakte a že príde do Lausanne, do Olympijského múzea.

V lete potom čínsku tenistku vytiahol aj šéf svetového tenisu David Haggerty, ktorý tvrdil, že si s ňou písal e-maily, že ho ubezpečila, že je v poriadku a že sa s ňou chce stretnúť osobne. Nik však nedokázal odpovedať na otázku, kde vlastne je... Jej pobyt je stále záhadou! Už rok!