Tamara Mesíková už otestovala novinku: Z ľadovej stopy na umelú hmotu

Ten mostík pozná. Veď tam získala prvé body do Svetového pohára v kariére, no prvá Slovenka v elitnej konkurencii v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková (16) po prvých tréningoch tvrdí, že to v poľskej Wisle bude cez víkend celkom iné.

V histórii SP sa ešte niky nestalo, aby sa zima začala bez snehu, no najmä to, aby sa z nájazdu v ľadovej stope dopadalo na umelú hmotu. „Už sme tu trénovali aj minulý týždeň, ale je to čudné. Keď sa pozrieme vôkol seba, tak v mekke poľských skokov na lyžiach to pripomína jar. Zimu pripomíname len my s lyžami," spustil tréner a otec prvej Slovenky v seriáli SP v skokoch na lyžiach Marián Mesík z Wisly, kde sme ho aj s Tamarkou zastihli po štyroch tréningových skokoch. Nikde vraj niet stopy po snehu, a tak musela zasiahnuť Medzinárodná lyžiarska federácia, ktorá prvý raz v histórii odobrila tzv. hybridný spôsob súťaže s nájazdom v ľadovej stope a doskokom na umelú hmotu. Skokanský mostík v poľskej Wisle. Priekopníčka si trúfa Talentovaná Mesíková, ktorá vo februári ako 15-ročná debutovala v SP, v júli na podujatiach Letnej Grand Prix vo Wisle ako prvá Slovenka v histórii získala 20 bodov do hodnotenia seriálu, toho natrénovala dosť. „Stále sa bude len oťukávať, keďže patrí k najmladším na štarte. Tu vo Wisle je pre nás dôležitá piatková kvalifikácia," pokračoval M. Mesík. Ten pridal aj najdôležitejšie podujatia tejto zimy: MSJ vo Whistleri v januári, zimný EYOF v Taliansku vo februári a snom sú MS v Planici, kde má istotu štartu 40 najlepších podľa hodnotenia SP. „Okrem toho sa tešíme na Silvestrovské turné, čo je vlastne ženská obdoba prestížneho Turné štyroch mostíkov mužov," dodal ešte otec a kouč v jednej osobe. Najdlhšia sezóna Skoky na lyžiach čaká nevídane dlhá sezóna Svetového pohára, ktorá potrvá päť mesiacov do začiatku apríla 2023. Tradične najsledovanejšou akciou bude na prelome roka Turné štyroch mostíkov. Vo februári SP prerušia MS v Planici. Veľká premiéra čaká ženy, ktoré budú prvýkrát skákať na mamuťom mostíku. Pätnásť najlepších si 19. marca vyskúša lety vo Vikersunde. Až v levi Počasie kvári aj SP v alpskom lyžovaní, ktorý sa pre ženy ešte nezačal. Mimoriadne teplé počasie sa môže postarať, že po Söldene, Zermatte-Cervinii mu padne za obeť aj paralelný slalom v Lechu Zürse 12. novembra. A tak sa tím Petry Vlhovej rozhodol, že tieto preteky vynechá a už vo štvrtok sa vydal do Levi, kde sú mínusové teploty a dobré podmienky na tréning.