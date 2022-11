Slovenské tenistky cestujú na turnaj Billie Jean King Cup Finals: Posledný tréning pred odletom!

V tíme vládne dobrá nálada! Slovenské tenistky Anna Karolína Schmiedlová (28), Viktória Kužmová (24), Rebecca Šramková (26), Renáta Jamrichová (15) a Tereza Mihalíková (24) spolu s nehrajúcim kapitánom Matejom Liptákom dnes odchádzajú na finálový turnaj Pohár Billie Jean Kingovej v Glasgowe (8. 11. - 13. 11. 2022).

Vo štvrtok však ešte dievčatá stihli v bratislavskom NTC spoločne absolvovať posledný tréning na domácej pôde.

Naše tenistky nastúpia v úvodnom zápase 8. novembra o 11.00 SEČ proti Austrálii. O deň neskôr v rovnakom čase ich v druhom dueli B-skupiny čakajú Belgičanky. Do semifinále turnaja pritom postúpia len víťazi štyroch trojčlenných skupín.

Slovenský kapitán Matej Lipták nominoval do Glasgowa aj talentovanú, stále iba 15-ročnú Jamrichovú - zlatú medailistku z tohtoročného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici.

Slovenskou jednotkou by podľa svetového renkingu WTA mala byť Schmiedlová, ktorá je momentálne na 96. mieste. Kužmová sa nachádza na 146. priečke. Zaujímavé bude sledovať aj výkony Terezy Mihalíkovej, ktorá sa tento rok vypracovala až na 49. miesto vo svetovom ženskom rebríčku vo štvorhre.

TÍNEDŽERKA JAMRICHOVÁ: BABY MA PRIJALI BEZ PROBLÉMOV

Skúsenosti na nezaplatenie! Dnešnej cesty do Glasgowa sa nevedela dočkať naša najmladšia reprezentantka Jamrichová, ktorá pôvodne nominácii na Billie Jean King Cup Finals nemohla ani uveriť.

Do tímu však zapadla dokonale. „Dievčatá sú veľmi milé. Prijali ma v pohode, väčšinu z nich už poznám dlhšie, či už Rebeccu alebo Kajku... Sú to super baby. Samotný kapitán Lipták mi zatiaľ nepovedal svoju predstavu o tom, akú úlohu by som mala mať v tíme."

„Do utorka je ešte dosť času a čaká nás ešte nejaký ten tréning. Určite preberieme veci aj priamo v Glasgowe,“ uviedla Jamrichová, ktorá sa cíti byť najsilnejšia v singlových zápasoch.

„V dvojhre sa cítim byť viac sama sebou. Vo štvorhre sa podľa mňa neviem až tak dobre ukázať. Ten kurt je vtedy užší a som na ňom potom viac nervózna,“ dodala talentovaná tínedžerka.

Pred odchodom na prestížny finálový turnaj sa stihla trochu venovať aj škole, keďže je stále len prváčka na strednej. „Rodičia ma vyprevádzali s tým, aby som si to hlavne užila. Do Glasgowa nás však podporiť osobne neprídu. Otec je odcestovaný pracovne v Lisabone a mama sa stará doma o sestru,“ uzavrela Jamrichová.