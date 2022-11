Fedcupový triumf Sloveniek má 20 rokov: Všetci si želáme repete

Rok 2002. Ako o najslávnejšom vo svojej histórii o ňom nehovoria len hokejisti, ktorí sa v tom roku stali majstrami sveta, ale aj tenistky, ktoré v tom roku vyhrali Pohár federácie, čím sa de facto stali aj ony majsterkami sveta.

Tím vedený kapitánom Tomášom Malikom, ktorý vtedy vyhral, tvorili výlučne hráčky prvej svetovej stovky a v Maspalomase dokonale zaskočil domáce Španielky. Ako na historický úspech spomína vtedajší šéf výpravy Ľubomír Páleník: „Tie najkrajšie! Veľmi by som si želal repete!“

Bolo to tretieho novembra 2002, keď Slovenky zvíťazili v Maspalomase nad domácim Španielskom 3:1. Dva body vybojovala vtedy iba 19-ročná Daniela Hantuchová, rozhodujúci tretí získala deblová špecialistka Janette Husárová vo dvojhre, keď deklasovala bývalú svetovú jednotku Arantxu Sánchezovú-Vicariovú.

Ďalšími členkami víťazného slovenského tímu boli Martina Suchá a Henrieta Nagyová. „Síce radšej hľadím dopredu, nie na to, čo bolo, v tomto prípade urobím výnimku. Hoci je tenis športom individuálnym, základom tohto úspechu bol kolektív. Partia, ktorá sa tam zišla, hodila individualizmus za hlavu a ťahala za jeden povraz. Všetko podriadila jedinému cieľu a vyšlo to,“ zamyslel sa

Ľ. Páleník, ktorý šéfoval fedcupovej partii tri desaťročia a ktorý len málo zápasov sledoval priamo v hľadisku. Zvyčajne sa chodil prejsť ďaleko od kurtov, no na finále urobil výnimku, sedel v hľadisku a svet vtedy obletela fotografia, na ktorej drží v rukách vlajku s nápisom, že španielske súperky proti Hantuchovej a spol. nemajú šancu. „Cesta k triumfu nebola jednoduchá. V prvom kole dievčatá zdolali Švajčiarky po trojsetovej dráme v záverečnej štvorhre, vo štvrťfinále dali Francúzky, v semifinále Talianky a vo finále obhajkyne - Španielky v ich prostredí. Na to sa nezabúda,“ dodal Ľ. Páleník, ktorý zopakoval, že fedcupový triumf bol dielom skvelej partie a želal by si niečo také zažiť.

Pre zaujímavosť, Ľ. Páleník prišiel s nápadom, aby do Maspalomasu cestoval slovenský tím v hokejových dresoch majstrov sveta.

Naše víťazky

Daniela Hantuchová bola vtedy hráčkou TOP 10 rebríčka a z Maspalomasu išla na Turnaj majsteriek, kde hrala dvojhru i štvorhru.

Janette Husárová bola vtedy absolútnou špičkou vo štvorhre, hrala predtým finále US Open a po triumfe hrala na Turnaji majsteriek. V pamätnom roku jej to šlo aj vo dvojhre.

Henrieta Nagyová bola vtedy v tretej desiatke rebríčka, aj jej sa darilo vo dvojhre i štvorhre.

Martina Suchá bola vtedy najvyššie v kariére na 37. mieste.