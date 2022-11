Gombos dvojkou turnaja PSO, zabojuje o miestenku na Australian Open

Najvyššie nasadeným slovenským tenistom na 23. ročníku turnaja Peugeot Slovak Open (PSO) v bratislavskom NTC bude Norbert Gombos (32). Na podujatí, ktoré sa začne v pondelok 7. novembra, nastúpi po odhlásení sa Poliaka Kamila Majchrzaka (26) v pozícii dvojky.

Gombos zvíťazil na bratislavskom challengri v roku 2016. V tomto roku sa pokúsi napraviť dojem z vlaňajška, keď vypadol už v úvodnom kole s Bosniakom Damirom Džumhurom. Účasť potvrdil aj jeho krajan Jozef Kovalík, voľnú kartu dostali Lukáš Klein a Peter Benjamín Privara. Najvyššie nasadený bude v Bratislave Maďar Márton Fucsovics ako jediný hráč z najlepšej stovky rebríčka ATP.

"Teším sa na turnaj, je jeden z mojich najobľúbenejších. Raz som ho aj vyhral a vždy tu mám dobrý pocit. Dúfam, že sa mi podarí uhrať dobrý výsledok, bojujem o miesto v hlavnej súťaži Australian Open," uviedol Gombos na tlačovej konferencii v Bratislave. V predchádzajúcich týždňoch ho trápili choroba i zranenie, no jeho príprava na turnaj je už v plnom prúde.

Ťahákom podujatia mal byť Thiem, grandslamový víťaz z US Open 2020 sa však napokon odhlásil. "Už tu bol, no zrejme si nahral potrebné body na Australian Open. Pre nás ako organizátorov je to zlá správa, bol by lákadlom a mohol priviesť aj fanúšikov z Rakúska," povedal k odstúpeniu 29-ročného hráča generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igora Moška.

Týždeň po PSO odštartuje v bratislavskej NTC Aréne aj ženský J&T Bank Slovak Open, na ktorom sa zúčastní päť slovenských tenistiek. Najvyššie nasadená bude Anna Karolína Schmiedlová a v akceptačnom liste figuruje aj jej krajanka Viktória Kužmová. Voľné karty dostali Nikola Daubnerová, Nina Vargová a Renáta Jamrichová.

"Jamrichová patrí v pätnástich rokoch medzi najlepších päť junioriek a registrujú ju po celom svete. Od generácie Daniely Hantuchovej, Henriety Nagyovej a Martiny Suchej nám teraz po Cibulkovej a Rybárikovej rastie ďalšia generácia mladých hráčok, ktoré by mohli nadviazať na ich úspechy," dodal Moška na adresu mladých slovenských tenistiek.