Slovenská sedemnástka zabojuje o ME 2023: Urobíme maximum pre postup, vraví tréner

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov sa s istotou predstavia v druhej fáze kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, do takzvaného Elite Round postúpia z tretieho miesta v 12. skupine.

Zverenci trénera Mareka Bažíka zaznamenali v troch zápasoch kvalifikačného turnaja v Moldavsku po jednom víťazstve, remíze aj prehre. Postup ďalej si vybojovali najmä triumfom 1:0 nad víťazom skupiny z Nemecka. "Po odohraní posledného zápasu v skupine proti Nemecku sme netrpezlivo čakali na výsledky v ostatných skupinách. Verili sme, že môžeme ísť ďalej z 3. miesta. Stalo sa, sme veľmi radi, že budeme mať možnosť odohrať ďalší kvalifikačný turnaj s ťažkými súpermi. Verím, že tieto merania síl chlapcom pomôžu v ich futbalovom raste. Uvidíme, čo nám prinesie decembrový žreb. Každopádne, urobíme maximum pre postup na ME,“ uviedol Bažík pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Mladí Slováci momentálne vedú tabuľku tretích tímov kvalifikačných skupín so ziskom troch bodov, do úvahy sa berú výsledky zo zápasov proti družstvám na prvom a druhom mieste v skupinách. Slováci zdolali víťazov 12. skupiny Nemcov 1:0 a s druhými Lotyšmi prehrali 0:1. Do 2. fázy kvalifikácie postupujú štyri najlepšie tímy z tabuľky tretích tímov a aj keď sa ešte neodohrali všetky duely v niektorých skupinách, slovenská sedemnástka už nemôže skončiť horšie ako na tretej pozícii.

Slovenskí futbalisti do 17 rokov ukončili 1. fázu kvalifikácie o postup na ME 2023 so ziskom štyroch bodov a s celkovým skóre 2:2, okrem triumfu nad Nemcami a prehry s Lotyšmi zaznamenali aj remízu 1:1 s domácim výberom Moldavska.