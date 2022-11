Nový ročník SP odštartuje vo Wisle: Slovensko bude reprezentovať nádejná skokanka

Piatkovou kvalifikáciou vo Wisle aj za účasti Slovenky Tamary Mesíkovej (16) odštartuje nový ročník Svetového pohára v skokoch na lyžiach.

Dve individuálne súťaže v poľskom stredisku sa pôjdu hybridným spôsobom s nájazdom v ľadovej stope a doskokom na umelú hmotu.

Novinkou v seriáli je Silvester tour vo Villachu a Ljubne (28. decembra - 1. januára), ktorá je ženskou obdobou prestížneho Turné štyroch mostíkov. Po 19-ročnej prestávke sa kolotoč SP vráti do zámoria. Skokanskú elitu uvidia fanúšikovia v americkom Lake Placid - dejisku ZOH 1980. Vrcholom sezóny budú MS v severských lyžiarskych disciplínach v slovinskej Planici (21. februára - 5. marca).

Talentovaná Mesíková vo februári vo veku 15 rokov debutovala v SP, v rakúskom Hinzenbachu nepostúpila z kvalifikácie. V júli na podujatiach Letnej Grand Prix vo Wisle sesternica bývalého olympionika Martina Mesíka potvrdila výkonnostný progres. Ako prvá Slovenka v histórii získala do hodnotenia seriálu 20 bodov. "V novej sezóne by mala Tamara absolvovať viacero podujatí SP v Európe vrátane Silvestrovského turné. V kolotoči bude patriť k najmladším a musí sa najprv oťukať. Prioritou sú pre ňu januárové MSJ v kanadskom Whistleri a zimný EYOF v Taliansku. Uvidíme, či sa jej podarí splniť kritéria potrebné k účasti na MS v Planici. V Slovinsku by sa malo predstaviť 40 najlepších v hodnotení SP," uviedol František Vavrinčík, ktorý v Zväze slovenského lyžovania (ZSL) zastáva funkciu športového riaditeľa skokov na lyžiach.

Obhajcami veľkých glóbusov sú Japonec Rjoju Kobajaši a Rakúšanka Sara Marita Kremerová. Kobajaši v olympijskej sezóne vyhral osem podujatí SP a výbornú formu potvrdil aj triumfom na Turné 4 mostíkov. "Nebude ľahké nadviazať na tieto úspechy, no v príprave som urobil všetko pre to, aby som opäť bojoval o najvyššie priečky," povedal Kobajaši, ktorý môže zopakovať kúsok Janneho Ahonena. Fínovi sa v roku 2005 ako doposiaľ poslednému podarilo obhájiť celkové prvenstvo.

Vysoké ambície majú v novej sezóne aj Nemci, Nóri, Poliaci či Rakúšania vo svojom strede s dvojnásobným držiteľom glóbusu Stefanom Kraftom. "Cítim sa v dobrej forme, v príprave ma na rozdiel od predchádzajúcich rokov netrápili žiadne zranenia. Chcem sa opäť zaradiť medzi najlepších skokanov sveta a uspieť vo ´sveťáku´ i na svetovom šampionáte v Planici," zdôraznil skúsený Kraft pre agentúru APA.

Kalendár SP v skokoch na lyžiach mužov v sezóne 2022/2023:

5.-6. nowembra: Wisla (Poľ.) . dve individuálne súťaže

26.-27. novembra: Ruka (FIN) - dve individuálne súťaže

9.-11. decembra: Titisee-Neustadt (Nem.) - dve individuálne súťaže + súťaž miešaných tímov

17.-18. decembra: Engelberg (Švajč.) - dbe individuálne súťaže

29. decembra: Oberstdorf (Nem.) . 1. diel Turné 4 mostíkov

1. januára: Garmisch-Partenkirchen (Nem,) - 2. diel Turné 4 mostíkov

4. januára: Innsbruck (Rak.) - 3. diel Turné 4 mostíkov

6. januára: Bischofshofen (Rak.) - 4. diel Turné 4 mostíkov

14.-15. januára: Zakopane (Poľ.) - súťaž družstiev + individuálna súťaž

20.-22. januára: Sapporo (Jap.) - tri individuálne súťaže

28..29. januára: Kulm (Rak.) - 2x lety na lyžiach

3.-5. februára: Willingen (Nem.) - súťaž miešancýh tímov + dve individuálne súťaže

11.-12. februára: Lake Placid (USA) - dve individuálne súťaže

18.-19. februára: Rašnov (Rum.) . individuálna súťaž + súťaž družstiev

11.-12. marcs: Oslo (Nór.) - dve individuálne súťaže

14.-16. marca: Lillehammer (Nór.) - dve individuálne súťaže

18.-19. marca: Vikersund (Nór.) - 2x lety na lyžiach

25..26. marca: Lahti (Fín.) - súťaž družstiev + súťaž jednotlivcov

31. marca - 2. apríla Planica (Slov.) - 2x lety na lyžiach + súťaž družstiev

Kalendár SP v skokoch na lyžiach žien v sezóne 2022/2023:

5.-6. novembra: Wisla (Poľ.) - dve individuálne súťaže

3.-4. decembra: Lillehammer (Nór.) - dve individuálne súťaže

10.-11. decembra: Titisee-Neustadt (Nem.) - individuálna súťaž + súťaž miešaných tímov

28. decembra: Villach (Rak.) - 1. podujatie Silvester tour

29. decembra: Villach - 2. podujatie Silvester tour

31. decembra: Ljubno (Slov.) - 3. podujatie Silvester tour

1. januára: Ljubno - 4. podujatie Silsvester tour

7.-8. januára: Sapporo (Jap.) - dve individuálne súťaže

13.--15. januára: Zao (Jap.) - dve individuálne súťaže + súťaž družstiev

28.-29. januára.: Hinterzarten (Nem.) - dve individuálne súťaže

3.-5. februára.: Willingen (Nem.) - dve individuálne súťaže + súťaž družstiev

10.-11. februára: Hinzenbach (Rak.) - dve individuálne súťaže

17.-18. februára: Rašnov (Rum.) - dve individuálne súťaže

11.-12. marca: Oslo (Nór.) - dve individuálne súťaže

14.-15. marca: Lillehammer (Nór.) - dve individuálne súťaže

24. marca: Lahti (Fín.) - individuálna súťaž