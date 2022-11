Regenda si pýta späť miestenku do NHL: Prvý zápas za farmu a hneď gól!

Všetky góly stretnutia padli až v tretej tretine. Regenda v 44. minúte vyrovnal na 1:1, keď zblízka dorazil do bránky strelu obrancu Drewa Hellesona od modrej čiary. Domáci o chvíľu neskôr dvoma gólmi v rozpätí dvoch minút získali rozhodujúci náskok. Slovenský útočník mal okrem gólu na konte tri strely a jeden dvojminútový trest za hákovanie v prvej tretine.

Regenda predtým v prvom tíme "káčerov" odohral päť zápasov, v ktorých získal dva body za asistencie. Neskôr stratil miesto na zápasovej súpiske a v troch dueloch bol iba v pozícii zdravého náhradníka. V drese Ducks zaujal už v prípravných zápasoch. V nich bol so siedmimi kanadskými bodmi (3+4) líder tímu. Prebiehajúci ročník je pre neho prvý v zámorí. Uplynulé dve sezóny odohral v slovenskej extralige v drese Michaloviec. Po životnej sezóne, v ktorej štartoval na ZOH (bronz) a MS, podpísal s Anaheimom dvojcestný kontrakt.

V noci na štvrtok skóroval v AHL aj ďalší slovenský útočník Miloš Kelemen, ktorý šesť sekúnd pred záverečnou sirénou spečatil do prázdnej bránky triumf Tucsonu na ľade Calgary Wranglers 3:1. V siedmom dueli v sezóne to bol pre neho tretí gól a štvrtý bod.

First career @TheAHL game and first career AHL goal!



