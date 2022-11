Kórejský futbalový reprezentant Son Heung-Min musí podstúpiť operáciu fraktúry pri ľavom oku a je otázne, či stihne nadchádzajúce majstrovstvá sveta v Katare.

Útočník Tottenhamu sa zranil v utorkovom zápase LM, v ktorom jeho tím zdolal Marseille 2:1 a prebojoval sa do osemfinále. Son dostal v prvom polčase ramenom do tváre a musel striedať. O operácii informoval jeho klub, no neuviedol, ako dlho bude pauzovať. Kórejská republika odohrá svoj prvý zápas na MS 24. novembra proti Uruguaju. Správu priniesla agentúra AFP.