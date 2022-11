RB Lipsko v priamom súboji o postup rozdrvilo Šachtar Doneck: Prišlo však o hviezdneho útočníka

Futbalisti RB Lipsko si vybojovali postup do osemfinále Ligy majstrov. V stredajšom priamom súboji o druhé miesto v F-skupine zdolali Šachtar Doneck jednoznačne 4:0. V druhom zápase Real Madrid rozstrieľal Celtic 5:1.

Lipsko išlo do rozhodujúceho duelu s trojbodovým náskokom pred Doneckom a na postup mu stačila aj remíza. Nemecký tím však vo Varšave, prechodom domove ukrajinského celku, nenechal nič na náhodu a od úvodu tlačil. Hostia skórovali už v 10. minúte zásluhou Christophera Nkunkua a v prvom polčase nedovolili súperovi ani jednu strelu na bránku. Päť minút po zmene strán pridal druhý gól Andre Silva a v priebehu 62. a 68. minúty definitívne rozhodli o postupe Dominik Szoboszlai a vlastný gól Valerija Bondara. Lipsko však môže mrzieť zranenie útočníka Tima Wernera, ktorý opustil ihrisko už v 19. minúte.



Nemecký tím mohol v prípade zaváhania Realu postúpiť z prvého miesta, no Madridčania si pred vlastnými divákmi schuti zastrieľali a posledný Celtic zdolali jasne 5:1. V prvom polčase odpískal rozhodca tri penalty, Luka Modrič a Rodrygo svoje premenili, no Josip Juranovič nevyužil šancu znížiť na 1:2. V druhom dejstve pridali ďalšie góly Marco Asensio, Vinicius Junior a Federico Valverde. V závere ešte skorigoval výsledok Jota. Real vyhral skupinu s 13 bodmi, Lipsko má o jeden menej, do vyraďovacej fázy Európskej ligy ide Doneck.



6. kolo skupinovej fázy LM:

F-skupina:

Šachtar Doneck - RB Lipsko 0:4 (0:1)

Góly: 10. Nkunku, 50. Silva, 62. Szoboszlai, 68. Bondar (vl.), rozhodoval: Oliver (Angl.)



Real Madrid - Celtic Glasgow 2:0

Góly: 6. Modrič (z 11m), 21. Rodrygo (z 11m), 51. Asensio, 61. Vinicius, 71. Valverde - 84. Jota, rozhodoval: Frappart (Fr.)



1. Real Madrid 6 4 1 1 15:6 13*

2. RB Lipsko 6 4 0 2 13:9 12*

3. Šachtar Doneck 6 1 3 2 8:10 6**

4. Celtic Glasgow 6 0 2 4 4:15 2

* - postup do osemfinále

** - účasť vo vyraďovačke EL