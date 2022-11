Slovan bude hrať na víťazstvo: Privedie tréner Weiss po 17 rokoch ďalší tím do európskej jari?

Vladimír Weiss rešpektuje silu Žalgirisu Vilnius, no pred štvrtkovým duelom v Európskej konferenčnej lige verí v úspech svojho tímu.

Jeho zverenci, futbalisti Slovana Bratislava, sú už len krok od toho, aby hrali európsku klubovú súťaž aj na jar. "Belasí" vedú tabuľku H-skupiny a v metropole Litvy musia vo štvrtok uhrať aspoň remízu. Tá vedie buď k triumfu v skupine, alebo k druhému miestu. Obe priečky znamenajú účasť v jarnej vyraďovačke.



Slovanisti odleteli v stredu do Vilniusu s túžbou splniť želanie fanúšikom, ktorí pred týždňom pred domácim zápasom s Jerevanom rozprestreli veľký transparent s nápisom "Chceme európsku jar". "Hráme na umelej tráve, je to rýchle na dotyk. Trénera Čeburina zo Žalgirisu poznám, typologicky si vyberá hráčov pre tunajšie podmienky. Hráči Vilniusu sú rýchli a dynamickí, tréner má k dispozícii dobré mužstvo. Šance sú otvorené, matematicky to máme v rukách a je to pre nás životná šanca. No musíme vydať veľa úsilia, rešpektujem kvalitu súpera. Uvidíme, kto bude lepší. Aj oni to majú vo vlastných rukách. Nám stačí aj remíza, len nevieme, čo nám prinesie. My sa nebojíme, ale rešpektujeme Žalgiris a jeho silu. Ja nechcem kalkulovať ani filozofovať. Uvidíme, kto bude mať šťastnejšiu ruku pri zostave, alebo pri štandardkách. Tak, ako sa my pripravujeme na Žalgiris, tak sa oni pripravujú na nás," povedal tréner Slovana na tlačovej konferencii v dejisku zápasu.

Slovan je na čele skupiny, úvod do EKL mu však nevyšiel. Po remíze so Žalgirisom na Tehelnom poli 0:0 prehral v Jerevane 0:2, potom sa však zdvihol triumfom 2:0 v Bazileji a remízou doma s rovnakým súperom 3:3. Pred týždňom sa blysol skvelým obratom proti Pjuniku (2:1). "Možno v tom je futbal pekný. Začiatok nám nevyšiel, ale všetko sa zmenilo a začalo sa nám dariť. Teraz bude dôležité pripraviť sa psychicky. Je to pekný pohľad na tabuľku, máme to vo vlastných rukách a musíme to zvládnuť. Majú kvalitnú ofenzívu. My musíme ukázať našu kvalitu. Na umelej tráve je to rýchle, navyše je mokro a je aj popolievané. Ale nie je to pre nás úplne nové. Aj v domácej lige hráme na umelej tráve proti niektorým súperom, aj sme na nej trénovali," uviedol obranca Lukáš Pauschek.

K želanému úspechu na LFF Stadionas by mal pomôcť Slovanu aj Jaba Kankava. Gruzínsky stredopoliar pred týždňom chýbal v zostave pre chorobu. Okrem neho sú v kádri opäť aj Agbo, Šaponjič a Križan, ktorých pre slabú výkonnosť preradil tréner do B-mužstva. "Verím, že Jaba pomôže mužstvu, je to náš motor a výnimočný hráč. Jeho srdce strhne aj ostatných. Aj počas choroby trénoval individuálne, on ide príkladom pre všetkých. Dlhodobo sú zranení Holman a Barseghjan, to je známe, teraz sa nám zranil Rabiu, ktorý s nami nepricestoval. Ostatní sú zdraví a pripravení na zápas. Hráčom, ktorých som vyradil, tým som dal druhú šancu, aby ukázali, že majú vzťah ku klubu. Ale aj pre zranenia som pristúpil k tomuto kroku," povedal Weiss.

Tréner domácich Čeburin svojim zverencom verí, na adresu Slovana uviedol: "Vieme o silných, ale aj slabých stránkach súpera. Analyzovali sme si jeho posledný zápas proti Pjuniku a pokúsime sa to využiť v náš prospech."

Naposledy sa slovenský tím predstavil v európskych súťažiach počas jarnej časti pred 17 rokmi. Bola to Artmedia Petržalka, ktorú viedol súčasný tréner Slovana. "Odvtedy sme zostarli, máme viac šedivých vlasov. Je to dávno. Ale aj vtedy som bol pri rovnakom majiteľovi ako dnes a verím, že aj teraz sa nám to podarí. Je to 17 rokov, bohužiaľ je to veľa. Ale urobíme všetko pre to, aby sa to zmenilo. Budeme hrať na víťazstvo. Sme viac ofenzívne mužstvo ako defenzívne. Ale musíme hrať rozumne a musíme dobre zvoliť zostavu," povedal tréner Bratislavčanov.

Tých do Litvy prišlo povzbudiť 250 fanúšikov. "Vždy si vážim tých, ktorí nás prídu povzbudiť. Vnímame ich podporu a viem, že cestovať v takom počte nie je ľahké. Veľmi si to vážime a musím povedať, že po tom, čo predviedli v domácom zápase, tak ak by nebolo ich, dnes tu nesedíme," dodal Weiss.