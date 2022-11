Šokujúca smrť hviezdneho ruského bojovníka († 33) MMA: Zabil ho melón!

Svet MMA šokovala správa o smrti ruského bojovníka Alexandera Pisareva († 33). „Alexander Pisarev zomrel v spánku a nemal žiadne chronické zdravotné problémy. Podľa predbežných informácií nastala smrť následkom otravy jedlom,“ informovali ruské médiá.

Konkrétne sa mal otráviť melónom! Bez známok života v posteli ho našiel jeho otec po prechádzke so psom. So synom žili v spoločnej domácnosti v Moskve. Otrávený melón jedla spolu s Pisarevom aj jeho manželka. Tá skončila v nemocnici.

„Pozrel som sa do izby – Alexander a jeho manželka spali. Prišiel som bližšie a uvedomil som si, že môj syn už nedýcha. V posledných súbojoch si zlomil prsty, ale to nestojí za zmienku. Jeme rovnaké jedlo, žijeme spolu," hovoril otec Alexandera Pisareva pre ruský denník Pravda.

Pisarev bol finalistom majstrovstiev Európy v MMA, stal sa aj majstrom Moskvy v grapplingu. Bojoval v prestížnych ruských organizáciách ACB, M-1 Global, Fight Nights Global a RCC. Naposledy bojoval pred dvoma rokmi, prehral s Maximom Usojanom. Skončila tým jeho trojzápasová víťazná séria.

Russian #MMA star Alexander Pisarev, 33, dies after 'eating poisoned watermelon' with his wife.



His father found the pair unconscious at their Moscow apartment.#seanknows pic.twitter.com/EAGFqNJuR1