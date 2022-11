Krach Toma Bradyho s krásnou Gisele: TOTO mal byť klinec do rakvy ich vzťahu!

Legenda amerického futbalu Tom Brady (45) sa po trinástich rokoch rozvádza s brazílskou topmodelkou Gisele Bündchenovou (42). Toto mala byť povestná posledná kvapka do pohára trpezlivosti!

Hviezda a legenda amerického futbalu Tom Brady (45) a brazílska topmodelka Gisele Bündchenová (42) potvrdili, že sa rozvádzajú po trinástich rokoch. Patrili k najstabilnejším športovo-prominentným párom. Spomínalo sa viacero dôvodov krachu ich vzťahu. Najmä rozhodnutie Bradyho zrušiť odchod do športového dôchodku a pokračovať v kariére.

Športový novinár Mike Florio v podcaste Pardon my take prehovoril o dôvode, ktorý mal skutočne stáť za rozchodom Bradyho a Bündchenovej. „Naprieč ligou kolujú špekulácie, snáď to formulujem dobre, že problémy medzi Bradym a Gisele vyvrcholili, keď liga potrestala Miami. Časovo to úplne sedí, na tréningoch sa prestal objavovať hneď na druhý deň," analyzoval Florio.

O čo ide? Klub Miami Dolphins bol v auguste potrestaný vedením NFL za "nevhodnú komunikáciu s Bradym". Prevalilo sa totiž, že od sezóny 2018-19 mali obe strany riešiť ponuku stať sa partnerom klubu. Podľa NFL išlo o manipulatívne správanie. A podľa teórie Mikea Floria sa Brady jednoducho svojej manželke o rokovaniach s Miami a ponuke, ktorú od tohto klubu mal, vôbec nezmienil. Zatajenie tak dôležitej veci temperamentná Gisele vyhodnotila ako zradu a práve táto vec mala byť posledným klincom do rakvy jej manželstva s legendou amerického futbalu.