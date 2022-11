Ožíva myšlienka futbalovej Superligy? Nový šéf sa stretne s predstaviteľmi UEFA

Nový výkonný riaditeľ futbalovej Superligy Bernd Reichart sa má na budúci týždeň stretnúť s predstaviteľmi Európskej futbalovej únie (UEFA). Cieľom je diskusia o plánoch novej súťaže.

Iba v októbri pritom vyhlásil šéf UEFA Aleksander Čeferin, že projekt Európskej Superligy (ESL) je "mŕtvy" a neuskutoční sa. Informovala o tom agentúra AP. "Budúci týždeň budem v Nyone, aby som hovoril s predstaviteľmi UEFA. Dialóg chápem aj tak, že počúvate druhú stranu a názory konfrontujete. Je nám zrejmé, že sa určite nedohodneme na všetkom," citovala Reicharta agentúra DPA.

Reichart sa nedávno stal šéfom spoločnosti A22 Sports Managment, ktorá zastupuje tímy Superligy. Pôvodný projekt viedli najmä Real Madrid, FC Barcelona a Juventus Turín, no stroskotal po vlne kritiky zo strany národných zväzov, klubov, fanúšikov i UEFA a FIFA. Plánované rokovania s UEFA majú byť signálom pre kluby, ktoré sa obávajú sankcií, ak by sa do projektu zapojili.

Spomínaná trojica zakladateľov sa v októbri obrátila so sťažnosťou proti UEFA na Európsky súdny dvor. Ten má zverejniť svoje stanovisko na budúci rok.