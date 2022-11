Kapitán florbalistov Pažák netají pred MS medailové ambície: Dúfame, že to cinkne!

Šampionát klope na dvere. V poradí 14. majstrovstvá sveta vo florbale mužov sa budú tento rok hrať vo švajčiarskych mestách Zürich a Winterthur od 5. do 13. novembra. Celkovo sa na toto podujatie prihlásilo 36 krajín. Až 24 z Európy, deväť z Ázie a Oceánie, jedna z Afriky a dve z Ameriky. Nechýba medzi nimi ani Slovensko, v zostave ktorého sa nachádzajú dve stálice nášho florbalu - kapitán Michal Pažák (25) a náš najskúsenejší reprezentant Ladislav Gál (29).

Kapitána slovenského mužstva Pažáka čaká už tretie vystúpenie na svetovom šampionáte. „Cesta na MS nebola tentoraz až taká dlhá. Väčšinou je to dvojročný cyklus, teraz sme sa museli na šampionát pripraviť do roka. Jadro skladby tímu je však dané, stačilo ho len obohatiť. Myslím, že sme pripravení fyzicky lepšie, ako to bolo na posledných MS vo Fínsku. Čo sa týka ambícií, chceli by sme aspoň piate miesto. Ak by sa podarilo aj niečo vyššie, bolo by to skvelé,“ zhodnotil skromne Pažák, na ktorého slová o ambíciách nadviazal aj hlavný tréner Čech Radomír Mrázek.

„Športu sa venujem už nejaký čas a poviem to priamo. Nemám záujem jazdiť na turnaje, alebo hrať o umiestnenie, ktoré necinká. Vo všeobecnosti chcem medailu, aj keď je dôležité zostať nohami na zemi a ísť krok po kroku. Sme pripravení na všetko,“ uviedol Mrázek. V zostave jeho tímu nemôže chýbať ani dlhoročná stálica Ladislav Gál, ktorého čakajú v poradí už šieste MS. Paradoxne vo Švajčiarsku odštartoval v roku 2012 svoju kariéru, aj keď plány v živote má momentálne premyslené trochu inak. „Som stále starší a starší, preto nemôžem povedať, že by som nepremýšľal po MS o konci florbalovej kariéry. Životné plány mám niekde inde. Čo sa týka šampionátu, treba podotknúť, že slovenský florbal sa za tie roky posunul neskutočným spôsobom. Keď som išiel na svoje prvé MS, cítil som sa ako vo filme Kokosy na snehu. Dnes sa práca zväzu posunula k tomu, aby sme spravili trebárs aj historický výsledok,“ myslí si Gál. Obrovský pokrok cíti aj kapitán Pažák. „Pre nás je súčasná realita obrovským skokom. Keď som zažil juniorské MS 2015, tak sme sa museli skladať na cestu do dejiska šampionátu. Dnes, keď chceme viac jedla, tak dostaneme viac jedla. Keď potrebujeme vybaviť hotel, tak máme hotel či rôzne iné podmienky. Prácu zväzu si preto veľmi vážim. Ako trénera máme navyše najväčšiu českú kapacitu. Dúfam, že sa za tento pokrok odvďačíme výsledkami a že to tam cinkne,“ uzavrel Pažák.