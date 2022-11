Kinder burcuje pred kľúčovým zápasom Slovana: Choďte za priamym postupom!

Všetko majú vo svojich rukách! Futbalisti bratislavského Slovana čaká dnes o 18.45 hod. rozhodujúci zápas 6. kola H-skupiny Európskej konferenčnej ligy na pôde litovského tímu Žalgiris Vilnius. Zverenci trénera Vladimíra Weissa potrebujú na priamy postup z prvého miesta zvíťaziť, ale môže im napokon stačiť aj remíza. Bývalý hráč a kapitán Vladimír Kinder (53) verí, že slovenský zástupca duel zvládne a zahrá si aj na jar v pohárovej Európe!

Výprava slovenského majstra odletela do dejiska rozhodujúceho zápasu včera doobeda špeciálom z Bratislavy dobre naladená a večer absolvovali hráči na štadióne Žalgirisu aj tréning. Slovanisti sú pred posledným vystúpením v H-skupine na čele tabuľky, ale skupina je veľmi vyrovnaná a ešte môžu skončiť aj poslední bez postupu.

Chcú si to uhrať sami

„Na prvom mieste máme všetko vo svojich rukách a môžeme sa koncentrovať výhradne na seba. Nemusíme čakať na výsledok druhého zápasu v Jerevane. Chceme si to uhrať sami a nerozmýšľame tak, že aj bod by zaistil postup. Je tu športová motivácia v podobe prvého miesta, navyše, hrať na remízu by bolo veľmi zradné,“ povedal český záložník v službách belasých Jaromír Zmrhal.

Napodobniť Artmediu

Aj bývalý vynikajúci obranca a kapitán Slovana spred 30 rokov Vladimír Kinder verí, že si slovenský zástupca vybojuje postup a po Artmedii Bratislava sa stane iba druhým klubom v samostatnej ére, ktorý si zahrá v pohárovej Európe aj na jar.

„Slovan sa po posledných dueloch v Európe dostal do dobrej formy a aj na čelo tabuľky, takže karty má vo svojich rukách. Myslím si, že kvalita je na strane nášho majstra, a verím tomu, že chalani to na trávniku aj potvrdia. Bola by veľká škoda, keby nepostúpili zo skupiny. Určite netreba brániť, treba hrať svoju hru a ísť za priamym postupom,“ vyjadril sa pre Nový Čas Kinder.

AKÁ JE POSTUPOVÁ MATEMATIKA?

Ak Slovan vyhrá

Postúpi ako víťaz skupiny priamo do osemfinále. Bude mať 11 bodov, v prípade rovnosti bodov s Bazilejom má lepšie vzájomné zápasy.

Ak Slovan remizuje

Postúpi prinajhoršom z 2. miesta do baráže. Bude mať 9 bodov a preskočiť ho môže v prípade výhry jeden z dvojice Jerevan – Bazilej. Pri ich remíze Slovan vyhrá skupinu.

Ak Slovan prehrá

Belasým ostane 8 bodov a vypadnú, ak Bazilej vyhrá alebo remizuje v Jerevane. V prípade prehry Bazileja vyhrá skupinu Jerevan a zvyšné 3 tímy (Slovan, Bazilej, Vilnius) budú mať po 8 bodov, o postupe z 2. miesta rozhodne mikrotabuľka.