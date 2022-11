Lobotkov Neapol padol prvýkrát v sezóne, negatívny rekord Rangers

Futbalisti SSC Neapol utrpeli v utorok vôbec prvú prehru v tejto sezóne. Na ihrisku FC Liverpool podľahli 0:2, no udržali si prvú priečku v A-skupine. Oba tímy už mali pred zápasom istý postup do osemfinále.

Tretiu priečku v skupine potvrdil Ajax triumfom 3:1 na ihrisku Glasgowu Rangers, ktorý zaznamenal najhoršiu bilanciu v základnej skupine v histórii súťaže.

Neapol predtým naposledy prehral v apríli na ihrisku Empoli, odvtedy ťahal úspešnú 21-zápasovú sériu s aspoň jedným bodom. V utorok ju ukončil Liverpool po dvoch góloch v závere stretnutia. Víťazný dosiahol v 85. minúte Mohamed Salah, ktorý sa tak priebežne osamostatnil na čele tabuľky strelcov súťaže so siedmimi zásahmi, o jeden pred Kylianom Mbappem. "Bol to môj gól? Úprimne povedané, ani som nevedel, že mi ho pripísali," čudoval sa tesne po zápase egyptský útočník, ktorý dorazil do siete prudkú hlavičku Darwina Nuneza.

Tá už zaváňala gólom, no z čiary ju ešte dokázal vytlačiť brankár Alex Meret. "Je to pre nás výborný výsledok proti mimoriadne silnému súperovi, ktorý nám dodá sebavedomie. Zdolali sme jeden z najlepších tímov sveta. Musíme na tom stavať a koncentrovať sa teraz na Premier League," dodal Salah. Triumf Liverpoolu spečatil vo ôsmej minúte nadstavenia druhým gólom Nunez.

Vďaka lepšej bilancii zo vzájomných súbojov s Liverpoolom vyhral skupinu Neapol (doma súpera zdolal 4:1). Taliansky tím ťahal pred utorkovým duelom šnúru 13 víťazstiev za sebou. "V závere sme stratili koncentráciu, keďže sme prakticky mali vo vrecku náš cieľ obsadiť prvé miesto v skupine. Bolo jasné, že už neinkasujeme tak veľa gólov, aby sme o prvenstvo prišli a poľavili sme. Súper to využil. Napriek tomu, prehrať s velikánom ako je Liverpool na Anfielde nie je hanba," hodnotil kormidelník Neapola Luciano Spalletti. Jeho tím nastúpil v základnej zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, ktorý hral do 83. minúty.

Liverpool sa v anglickej lige trápi, zaznamenal v nej dve prehry za sebou s Nottinghamom i Leedsom. "Toto bola dobrá reakcia. Vieme, aký súper proti nám stál a dokázali sme ho zlomiť," pochválil výkon domácich kormidelník Jürgen Klopp, ktorý ako štvrtý tréner v histórii Liverpoolu dosiahol métu 400 zápasov. Pred ním to dokázali iba Tom Watson, Bill Shankly a Bob Paisley. Utorkový zápas bol zároveň jeho 100. v poradí v Lige majstrov. "Potrebujeme byť ešte viac konzistentní a vedieť zopakovať dobrý výkon aj v nasledujúcich dueloch," dodal nemecký kouč.

Ajax uspel na ihrisku Glasgowu Rangers 3:1 a ako tretí tím tabuľky bude na jar pokračovať vo vyraďovačke Európskej ligy. Škótsky tím prehral aj svoj šiesty duel a prekonal historicky najhoršiu bilanciu tímov v základnej skupine Ligy majstrov so skóre 2:22. Negatívny rekord LM doteraz patril Dinamu Záhreb, ktoré v sezóne 2011/2012 prehralo v skupine všetky stretnutia s celkovým skóre 3:22. "To sú fakty, ktoré nemôžem zmeniť. V skupine sme sa trápili a jediné, čo môžeme urobiť, je pokúsiť sa dostať do Ligy majstrov aj na budúci rok a počínať si v nej lepšie ako teraz," reagoval pre škótske médiá Giovanni van Bronckhorst, tréner Rangers.