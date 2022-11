Škandál obrovských rozmerov! Slávneho boxera zatkla polícia

Bývalý boxer bol zadržaný v nedeľu večer na medzinárodnom letisku v Miami, keď sa chystal do Zürichu. Bol obžalovaný zo štyroch bodov obžaloby, ktoré zahŕňali aj sprisahanie. Za každý bod mu hrozí povinný minimálny trest odňatia slobody v dĺžke 10 rokov a možné doživotie.

Gogičove obvinenia vychádzajú zo škandálu v roku 2019, kedy bolo na troch komerčných lodiach zabavených viac ako 22 ton kokaínu. Bývalý boxer mal so svojimi spolupáchateľmi pašovať kokaín do Európy cez americké prístavy. Celá operácia podľa žalobcov vyžadovala dokonalú znalosť lodných trás, údajov o polohe a toho, či je priestor na uloženie drog v prepravných kontajneroch už na palube.

Heavyweight Boxer Goran Gogic Busted For Trafficking 22 Tons Of Cocaine Worth Over $1 Billion Into US https://t.co/jGuYvQnJld pic.twitter.com/yJB3ym4Opl