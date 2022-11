Slovan vo Vilniuse o európsku jar: Kedy postúpi a kedy sa pre neho súťaž skončí?

Futbalisti Slovana Bratislava odleteli v stredu do Vilniusu s túžbou splniť želanie fanúšikom. Tí pred týždňom pred domácim zápasom s Jerevanom rozprestreli veľký transparent s nápisom "Chceme európsku jar."

Slovan je po triumfe nad Pjunikom 2:1 na čele H-skupiny Európskej konferenčnej ligy, no k istote postupu potrebuje vo štvrtok bodovať vo Vilniuse s domácim Žalgirisom.

Ak "belasí" v Litve zvíťazia, vyhrajú skupinu. Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off EKL. Družstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré skončia vo svojich skupinách na treťom mieste.

Ak by Slovan vo Vilniuse remizoval, musí čakať na výsledok druhého zápasu Pjunik - Bazilej. Ten rozhodne o tom, či zverenci Vladimíra Weissa st. skončia v skupine prví, alebo budú hrať baráž.

"Všetko je otvorené, ešte nemáme nič. Matematika je jasná, čaká nás ťažký zápas vo Vilniuse, ak zvíťazíme, tak vyhráme skupinu, ak remizujeme, uvidíme, ako dopadne druhý duel, no postúpime. Žalgiris však hrá dobre, zvlášť na svojej domácej umelej tráve," povedal Weiss po piatom zápase v skupine.

Slovenského majstra udržal v hre vydarený obrat v zápase s Jerevanom. Hostia viedli na Tehelnom poli 1:0 po premenenej penalte Cociuca, no v 84. minúte vyrovnal Guram Kašia a o pár sekúnd neskôr po hrubej chybe hosťujúceho brankára dostal Tehelné pole do varu Eric Ramirez.

Weissovi zverenci sa na štvrtkový duel naladili triumfom nad Liptovským Mikulášom vo Fortuna lige a trénera potešilo, že víťazstvo 1:0 zariadil opäť Ramirez. "Som rád, že sa konečne chytil, teším sa z neho. Náš zápas sezóny vo štvrtok je však v danom momente najdôležitejší. Všetky naše oči smerujú do Vilniusu. Držte nám vo štvrtok palce, uvidíme, ako to dopadne a čo sa nám podarí zvládnuť. Dáme do toho všetko," povedal Weiss pre klubový web. V ligovom zápase sa však "belasím" zranil Ibrahim Rabiu, po polčase ho nahradil Alen Mustafič. Bosnianskeho stredopoliara napokon označil Weiss za najlepšieho hráča mužstva.

Do metropoly Litvy sa chystá aj niekoľko stoviek fanúšikov Slovana, ktorí chcú pomôcť klubu do želaných jarných konfrontácií. Priaznivci "belasých" boli hnacím motorom mužstva pred týždňom na Tehelnom poli a ich dôležitú úlohu vyzdvihol aj tréner: "Hralo sa vo výbornej atmosfére, s obrovskou emóciou z našej strany. Teším sa za hráčov, klub, a najmä za fanúšikov, ktorí vytvorili neuveriteľnú atmosféru a zážitok."

Duel vo Vilniuse má výkop o 18.45 h a povedú ho portugalskí arbitri. Ako hlavný Luis Godinho, jeho asistenti budú Rui Teixeira a Pedro Almeida.



Európska konferenčná liga - skupinová fáza, 6. kolo:

3. novembra 18.45

Žalgiris Vilnius - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /LFF stadionas Vilnius, rozhoduje: Godinho (Portug.)/



Tabuľka H-skupiny:

1. SLOVAN 5 2 2 1 7:6 8

2. Bazilej 5 2 2 1 9:8 8

3. Jerevan 5 2 0 3 7:7 6

4. Vilnius 5 1 2 2 4:6 5