Tatar asistoval pri víťazstve, Ružička má za sebou sezónny debut

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel jednou asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Vancouveru 5:2. Jeho krajan Adam Ružička z Calgary absolvoval proti Seattlu sezónny debut, počas ktorého odohral 5:33 minúty.

V nočných zápasoch NHL najviac zažiaril nemecký útočník Edmontonu Leon Draisaitl, ktorý nazbieral päť kanadských bodov.

Tatar asistoval na gól Jacka Hughesa do prázdnej bránky v závere zápasu. Bol to pre neho štvrtý kanadský bod v sezóne a po 10 zápasoch má bilanciu 1 gól a 3 asistencie. Hráči New Jersey štvrtým víťazstvom po sebe potvrdili formu a so 14 bodmi sú priebežne druhý najlepší tím Východnej konferencie. Tú vedie Boston Bruins, ktorý je s 18 bodmi na čele celej súťaže. "Medvede" predĺžili proti Pittsburghu svoju víťaznú sériu na šesť zápasov, keď ich obrat z 2:5 na 6:5 dokonal v predĺžení obranca Hampus Lindholm.

Slovenský brankár Jaroslav Halák bol v pozícii náhradníka za Igorom Šesťorkinom, ktorý sa 36 zákrokmi a čistým kontom podieľal na víťazstve New Yorku Rangers nad Philadelphiou 1:0 po predĺžení. Jediný gól zápasu strelil v 65. minúte Chris Kreider.

Útočník Adam Ružička nastúpil ako center štvrtej formácie Calgary a jeho "icetime" 5:33 bol najnižší zo všetkých hráčov zápasu. Do štatistík si pripísal jeden mínusový bod, jednu strelu, jeden hit a 60-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach. Útočník Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský sa vo svojom siedmom zápase sezóny nezapísal do kanadského bodovania. Na ľade Minnesoty odohral 12:26 min., počas ktorých mal dve trestné minúty, jednu strelu a jeden hit. V závere zápasu ho pri striedačke atakoval útočník Marco Rossi a z ľadu odišiel z bolestivou grimasou.

Obranca Erik Černák odohral v prvej obrannej dvojici Tampy Bay vyše 18 minút a pri víťazstve nad Ottawou 4:3 sa prezentoval piatimi hitmi a jedným mínusovým bodom. "Blesky" zvíťazili v treťom stretnutí po sebe a majú rovnako ako New Jersey 14 bodov, no o zápas viac. Mínusový bod si pripísal aj ďalší slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý bol s časom 22:14 min druhý najviac vyťažený hráč Washingtonu pri prehre s Vegas 2:3 po predĺžení. Hráči Vegas sa vďaka dvom bodom udržali na čele Západnej konferencie. Po piatom víťazstve po sebe majú 18 bodov. Za nimi sú so 14 bodmi hráči Edmontonu, ktorí zdolali Nashville 7:4. Ich piate víťazstvo v sérii režírovala trojica Leon Draisaitl, Connor McDavid a Evander Kane. Draisaitl zaznamenal päť kanadských bodov (1+4), McDavid prispel štyrmi (2+2) a Evander Kane dosiahol hetrik (3+0).

Výsledky:

New York Rangers - Philadelphia 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Góly: 65. Kreider (Zibanejad).

Tampa Bay - Ottawa 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Góly: 24. Sergačov (Stamkos, Kučerov), 52. Killorn (Paul, Perbix), 53. Point (Kučerov, Cole), 58. Kučerov (Sergačov, Point) – 6. Gambrell, 33. M. Joseph, 52. Giroux (B. Tkachuk).

Washington - Vegas 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 4. M. Johansson (D. Strome, Ovečkin), 22. T. van Riemsdyk (D. Strome) – 19. Eichel (Stephenson, Pietrangelo), 55. W. Carrier (W. Karlsson, Pietrangelo), 62. Theodore (Eichel, Pietrangelo).

Minnesota - Montreal 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Góly: 22. Shaw (Eriksson Ek), 24. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek), 35. Kaprizov (Rossi, Jost), 57. Boldy (Dewar, Spurgeon) – 54. Suzuki (Dach, Wideman).

Pittsburgh - Boston 5:6 pp (1:2, 4:1, 0:2 - 0:1)

Góly: 1. Crosby, 22. Malkin (P. Joseph, McGinn), 29. Archibald (McGinn, Rutta), 32. Rust (Dumoulin, Guentzel), 32. Rakell (Zucker, Malkin) – 6. Coyle (Frederic, Greer), 14. Lauko (N. Foligno), 33. Marchand (H. Lindholm, DeBrusk), 52. Zacha (H. Lindholm, Carlo), 59. Hall (Pastrňák, H. Lindholm), 64. H. Lindholm.

Dallas - Los Angeles 5:2 (1:0, 4:2, 0:0)

Góly: 7. Hintz (Ja. Benn, J. Robertson), 30. J. Robertson (Heiskanen, Hintz), 31. Seguin (Gurianov, Heiskanen), 31. Hintz, 39. Pavelski (Ja. Benn, J. Robertson) – 26. Fiala (Grundström, Doughty), 35. Kaliyev (Arvidsson, Danault).

Chicago - New York Islanders 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Góly: 51. J. Toews (Cal. Jones, P. Kane) – 18. Lee (Nelson, Palmieri), 48. Nelson (R. Johnston), 60. Parise (Bailey).

Calgary - Seattle 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)

Góly: 27. Zadorov (Toffoli, Lindholm), 29. Kadri (Weegar, Tanev), 42. Toffoli (Lindholm), 42. Lewis (Ritchie) - 15. Soucy (Burakovsky, Bjorkstrand), 34. Geekie (Oleksiak), 49. Sprong (Wennberg, Bjorkstrand), 52. Gourde, 54. Beniers (Eberle).

Edmonton - Nashville 7:4 (4:1, 1:1, 2:2)

Góly: 5. E. Kane (Draisaitl, Nurse), 8. E. Kane (Draisaitl, Yamamoto), 8. McDavid (Hyman, Bouchard), 15. Ryan (Barrie, Shore), 28. McDavid (Draisaitl), 49. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 59. E. Kane (Draisaitl, McDavid) – 1. Ekholm (Duchene, Granlund), 30. Johansen (Josi, F. Forsberg), 45. F. Forsberg (Duchene, Granlund), 58. Niederreiter (Josi, F. Forsberg).

Vancouver - New Jersey 2:5 (0:1, 1:2, 1:1)

Góly: 37. Horvat (J. Miller, Q. Hughes), 58. Horvat (J. Miller, E. Pettersson) – 5. Hischier (Bratt, J. Hughes), 19. M. McLeod (Wood, Bastian), 30. Mercer (Šarangovič), 32. Šarangovič (J. Boqvist, Marino), 59. J. Hughes (Tatar).

Arizona - Florida 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 34. Crouse (Maccelli, Guenther), 49. N. Ritchie (Keller, Moser), 59. Keller (Fischer, Nemeth) – 29. White (Mahura, Bennett).