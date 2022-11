Čaká slovenský hokej ďalší úspešný NHL draft? Renomovaný zámorsky novinár v tom má jasno!

Slovenskí hokejoví fanúšikovia určite tak skoro nezabudnú na tohtoročný NHL draft, keď Juraj Slafkovský spolu so Šimonom Nemcom obsadili dve najvyššie priečky. Takýto úspech sa s najväčšou pravdepodobnosťou už nikdy nepodarí zopakovať, no rok 2023 môže byť pre našich mladíkov taktiež veľmi úspešný. Myslí si to aj Scott Wheeler.

Regenda si musí na ďalšiu šancu v NHL počkať: Zamieril do San Diega! Renomovaný zámorský novinár zverejnil menoslov 64-och najlepších hráčov, ktorých si tímy NHL budú môcť vyberať v lete 2023. Samozrejme, poradie sa dovtedy môže ešte poriadne premiešať, ale ak by sa aktuálne predikcie Scotta Wheelera naplnili, bol by to pre náš hokej ďalší krok vpred. V rebríčku sa totiž nachádza hneď štvorica talentovaných Slovákov. Na 7. mieste sa umiestnil Dalibor Dvorský pôsobiaci vo švédskom druholigovom AIK Štokholm, ktorý má potenciál zabojovať aj o TOP 5. Na konci prvého kola by bol podľa predikcie z 31. miesta vybraný Alex Čiernik. Ten takisto rozvíja svoj talent vo Švédsku. Hviezdy týždňa v NHL: Tatarov spoluhráč, rekordný brankár aj fenomenálny McDavid O niečo nižšie, na 52. miesto zaradil Wheeler šikovného útočníka Nitry Ondreja Molnára a 61. priečku v rebríčku obsadil Samuel Honzek, ktorý ako jediný z tejto štvorice pôsobí v zámorí. V kanadskej juniorskej súťaži WHL oblieka dres Vancouveru Giants. Do tejto spoločnosti sa tesne nezmestili Maxim Štrbák s Martinom Mišiakom. Tých známych expert spomenul ako hráčov, ktorých treba sledovať a môžu sa v najbližšom vydaní posunúť vyššie. Na základe toho však môžeme usúdiť, že na drafte NHL v roku 2023 môže mať Slovensko v prvej stovke až šesťčlenné zastúpenie. Štyria Slováci v Top 64 rankingu Scotta Wheelera pre #2023NHLDraft, plus ďalšie dve honorable mentions. Zatiaľ to vyzerá pre Slovensko veľmi nádejne.



#7 Dalibor Dvorský

#31 Alex Čiernik

#52 Ondrej Molnár

#61 Samuel Honzek



