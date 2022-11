NHL vydala kuriózny halloweensky rebríček: Medzi najlepšími hneď dvaja slovenskí hokejisiti

V najlepšej hokejovej lige sveta sa sleduje naozaj všetko. NHL zostavuje rôzne rebríčky a nevyhýba sa ani tým vtipným. Pri príležitosti Halloweenu si tak experti posvietili na mená, ktoré sa k tomuto americkému sviatku najviac hodia. V kurióznej tabuľke si svoje miesto našli hneď dvaja Slováci.

Presné kritéria podľa čoho sa tento kuriózny rebríček zostavoval nie sú známe, no nájdeme v ňom viacero bývalých i aktuálnych hráčov. Autori sa do tabuľky snažili zaradiť predovšetkým mená, ktoré by mohli v ľuďoch vyvolať strach. Aj o tom je predsa Halloween.

Zoznam tvorí 18 hokejistov a figuruje v ňom hneď dvojica Slovákov - Miroslav Šatan a Richard Pánik. V komentárovej sekcii dokonca viacerí fanúšikovia tvrdia, že práve meno aktuálneho prezidenta SZĽH je najlepšie z tohto výberu. Síce tento rebríček nemá žiadnu výpovednú hodnotu, čo sa týka hokejových zručností, ale NHL aspoň týmto spôsobom vyčarila úsmev na perách mnohým fanúšikom.