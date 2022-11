Skaut Colorada Miroslav Zálešák sa dočkal veľkej pocty: Prvý Záhorák na pohári!

Tento honor mu už nikto nevezme! Na Stanleyho pohár pribudli pred pár dňami mená všetkých členov organizácie Colorado Avalanche, ktorí sa v minulej sezóne pričinili o triumf v NHL. Na slávnej trofeji je vygravírované už aj meno európskeho skauta Miroslava Zálešáka (42), ktorý od leta 2016 pracuje práve pre Colorado. Rodák zo Skalice sa stal prvým Záhorákom, ktorému sa dostalo takejto pocty.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Colorado sa koncom júna tretíkrát v histórii dočkalo triumfu v NHL, keď vo finále zdolalo 4:2 na zápasy Tampu Bay a európsky skaut Miroslav Zálešák bol, samozrejme, pri tom. „Akoby to bolo včera, bol to naozaj skvelý zážitok. Držal som aj pohár nad hlavou, tak­že nezabudnuteľné spomienky,“ povedal pre Nový Čas Zálešák. Na rozdiel od hráčov či realizačného tímu on nemal právo priniesť na pár hodín slávny Stanleyho pohár na Slovensko, ale zato jeho meno už na krásnej trofeji svieti.

„Nedávno na pohár vygravírovali mená všetkých členov organizácie Colorada, teda aj nás skautov. Je to veľká česť a do smrti mi to už nikto nevezme,“ zasmial sa bývalý reprezentačný útočník a slovenský šampión.

Prsteň v januári

Zálešákovi sa o pár týždňov dostane aj ďalšej pocty. „V januári, keď budeme mať v klube rôzne mítingy, má nám všetkým klub odovzdať aj majstrovské prstene na pamiatku. Už sa na to veľmi teším,“ pokračoval Miro, ktorý by mal s klubom absolvovať aj tradičnú audienciu u prezidenta USA Joea Bidena v Bielom dome vo Washingtone.

„Zatiaľ som o tom nič nepočul, tak­že neviem k tomu nič povedať, či sa to bude týkať aj nás skautov a kedy by sa to malo uskutočniť.“

Na víkend do Fínska

Už tento víkend cestuje Zálešák do fínskeho Tampere, kde absolvuje Colorado dva zápasy zámorskej NHL na európskej pôde proti Columbusu. „Bude sa hrať v nádhernej aréne, kde sa aj v máji konali majstrovstvá sveta. Cestujem aj so synom, takže si to určite užijeme,“ dodal na záver skaut Colorada Avalanche pre Európu Miroslav Zálešák.