Druhá trénerská zmena v extralige: Kanaďan prekvapivo na Zemplíne končí

Vedenie hokejového klubu HK Dukla Ingema Michalovce odvolalo z funkcie hlavného trénera Toma Coolena.

Tím dočasne povedú jeho asistenti Peter Kudelka a Dušan Devečka. Klub pracuje na angažovaní nového kormidelníka.

Coolen prišiel do Michaloviec pred sezónou 2022/2023, keď nahradil Tomeka Valtonena. So svojimi zverencami mal po 14 zápasoch bilanciu šesť víťazstiev a osem prehier. Tím figuroval na 5. mieste so ziskom 20 bodov. Mužstvu nevyšiel úvod do sezóny, keď prehralo v štyroch úvodných zápasoch.

Následne striedalo prehry s víťazstvami a nedokázalo ani raz zvíťaziť v dvoch stretnutiach po sebe. V uplynulom zápase Michalovce zvíťazili na ľade tabuľkového suseda Spišskej Novej Vsi 4:1. Pre 68-ročného Coolena bol angažmán v Michalovciach prvý v slovenskej extralige.

Ide o druhú trénerskú zmenu v prebiehajúcej extraligovej sezóne. K prvej sa 10. októbra odhodlali v Banskej Bystrici, ktorej tím po ukončení spolupráce s Fínom Anttim Karhulom prevzal jeho dovtedajší asistent Rudolf Jendek.