Džentlmen Djokovič! Odbehol si z tréningu, aby pomohol s batožinou

Staršia žena musela ostať poriadne zaskočená. Pomôcť s ťažkou batožinou sa jej rozhodla hviezdny tenista Novak Djokovič. K sympatickému činu sa odhodlal počas tréningu, keď si vyšiel zabehať do parížskeho parku.

Your luggage is too heavy? Novak Djokovic can help you 😄



(🎥 @iamjomoreira) pic.twitter.com/ZUlmM9i4EL