Messi na odchode z Paríža: Jeho otec už rozbehol rokovania s týmto klubom!

Hviezdny argentínsky útočník Lionel Messi (35) má vraj jasno o svojej ďalšej futbalovej budúcnosti. Po skončení aktuálnej sezóny zamieri do tohto klubu, jeho otec a agent v jednej osobe už rozbehol rokovania!

Argentínskemu útočníkovi Lionelovi Messimu (35) po aktuálnej sezóne vyprší zmluva s francúzskym tímom PSG. V otázke svojej ďalšej budúcnosti by mal mať podľa The Athletic jasno - zamieriť by mal do Interu Miami! Podľa uvedeného zdroja je odchod do Miami najpravdepodobnejšia cesta. Ďalšie alternatívy sú návrat do Barcelony alebo pokračovanie pod Eiffelovkou.

Messi vlastní v Miami niekoľko nehnuteľností a o jeho potenciálnom odchode do klubu, ktorého spoluvlastníkom je David Beckham, sa špekuluje už niekoľko rokov. Ďalší spoluvlastníci klubu Jorge a Jose Masovci už podľa The Athletic rozbehli rokovania s Messiho otcom a agentom v jednom osobe Jorgem.

Messi hrá v aktuálnej sezóne vo vynikajúcej forme. Na konte má dvanásť presných zásahov a trinásť asistencií v 17 súťažných dueloch.