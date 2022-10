Slafkovský postrachom NHL: V tomto je lepší ako McDavid, Crosby či Ovečkin!

Slovenskej hokejovej reprezentácii vystrieľal na februárovej olympiáde v Pekingu historický bronz. Juraj Slafkovský strelil sedem gólov v siedmich zápasov a bol najlepším strelcom turnaja. Ukázal obrovský potenciál a tréner Craig Ramsay vyhlásil, že mladý útočník má NHL strelu! Skúsený odborník sa nemýlil.

Tohtoročná draftová jednotka NHL skórovala vo svojich posledných dvoch dueloch v drese Montrealu Canadiens a jeho gólostroj sa začína rozbiehať. V zápase proti St.Louis dostal prvýkrát šancu v presilovej hre a utešenou strelou ju využil na gól.

Zámorský novinár Stu Cowan z The Montreal Gazette upozornil na twitteri na zaujímavú skutočnosť. Slafkovský strelil v NHL dva góly z piatich striel a má 40 % úspešnosť streľby! V tomto ukazovateli patrí medzi absolútnu špičku v lige.

Pri pohľade na hráčov, ktorí odohrali v tejto sezóne minimálne päť zápasov, je Slafkovský v efektivite streľby štvrtý v celej NHL! Zaujímavosťou je, že sú za ním hviezdne mená ako napríklad Connor McDavid (30 %), Alexander Ovečkin (10,3 %) či Sidney Crosby (12,9 %).

#Habs rookie Juraj Slafkovsky has scored two goals on five shots this season for a 40% shooting percentage. #HabsIO