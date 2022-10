Zámorský expert v tom má jasno: Prečo Ružička nehral v tejto sezóne za Calgary?

Slovenský hokejový útočník Adam Ružička (23) zatiaľ nenastúpil v drese tímu Calgary Flames ani v jednom z prvých siedmich zápasov sezóny 2022/2023 v zámorskej NHL.

Podľa zámorského experta Juliana McKenzieho z magazínu The Athletic to má jednoduché vysvetlenie - tréner Darryl Sutter zatiaľ nemal dôvod zaradiť 23-ročného Bratislavčana do zostavy "plameňov".

"Je dôvod, prečo Adam Ružička v tejto sezóne ešte nehral a prečo tím nemusel povolať žiadneho hráča z AHL. Súčasnému kádru sa darí a drastická zmena by nemusela priniesť rovnaký výsledok. Keby sa prvému útoku nedarilo, môžu nastať zmeny, ale zatiaľ to nie je nutné. Navyše, ide im to aj v presilovkách. Ak by v nich nastal problém, zmena by bola o to viac potrebná. Zdá sa tiež, že Sutter dopraje hráčom čas na to, aby sa zohrali," napísal McKenzie o situácii v tíme Flames, ktorý má v aktuálnom ročníku bilanciu päť triumfov a dve prehry.

Ružička odohral v sezóne 2021/2022 v drese Calgary 28 zápasov s bilanciou 5 gólov a 5 asistencií. "Plamene" ho draftovali v roku 2017 zo 109. miesta, odvtedy za ne odohral 31 duelov so ziskom 11 bodov (5+6). Autor dvoch gólov slovenskej reprezentácie v troch stretnutiach kvalifikácie o postup na ZOH 2022 v Pekingu má s Flames platnú zmluvu do konca ročníka 2023/2024.