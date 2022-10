Buček si otvoril strelecký účet v drese Třinca: Českí fanúšikovia ho vypískali

Slovenský hokejový útočník Samuel Buček (23) si v nedeľu otvoril strelecký účet v klube HC Oceláři Trínec a pomohol úradujúcemu českému majstrovi k víťazstvu 6:2 nad Karlovými Varmi v zápase 16. kola sezóny 2022/2023 v českej extralige.

Bodoval v druhom stretnutí za sebou a vyhlásili ho za najlepšieho hráča nedeľňajšieho súboja, no z hľadiska si vypočul na svoju adresu piskot.

Buček otvoril skóre duelu v Karlových Varoch v 7. min, po ňom dvakrát skóroval krajan Libor Hudáček a neskôr sa strelecky presadil aj ďalší Slovák Patrik Hrehorčák. Ten si pripísal aj asistenciu, po jednej prihrávke zaznamenali Vladimír Dravecký a Martin Marinčin. Jeden z dvoch gólov domáceho tímu strelil slovenský útočník Jozef Baláž.

Třinec ukončil krátku sériu dvoch prehier a dostal sa v tabuľke na 6. miesto práve pred Karlove Vary. Oba tímy majú na konte 23 bodov, ale "oceliari" odohrali o zápas menej. "Sme radi za víťazstvo. Tieto body sme potrebovali, lebo liga je vyrovnaná. Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas. Chceli sme hrať dobre od úvodu a napokon som aj skóroval. Som rád, že som mohol tímu pomôcť," uviedol Buček na klubovom webe. Piskot divákov očakával: "Všimol som si to, kritika je oprávnená. Snažím sa na sebe pracovať, vyvíjam sa ako hráč aj človek, aby som bol pre tím užitočný," dodal 23-ročný Nitran, ktorý prišiel do Třinca po krátkom a neúspešnom pôsobení v ruskom Nižnekamsku z KHL.

V nedeľných zápasoch českej extraligy sa darilo aj ďalším Slovákom. Matúš Sukeľ prispel gólom k triumfu Litvínova 3:2 po predĺžení nad Libercom, v bránke Litvínova sa vystriedali jeho krajania Denis Godla a Matej Tomek. Oliver Okuliar strelil jeden z dvoch gólov Hradca Králové pri prehre 2:5 s Vítkovicami. Peter Čerešňák s Martinom Bučkom zaznamenali po góle a asistencii a Matej Paulovič dvakrát asistoval pri víťazstve Pardubíc 7:2 nad Plzňou. Pardubice sú na čele súťaže s 35 bodmi, s náskokom dvoch bodov a so zápasom k dobru oproti druhým Vítkoviciam.