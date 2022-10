Fleury je nový rekordér NHL: V tejto lige som už niečo preskákal

Marc-Andre Fleury (37) je nový rekordér NHL. Brankár Minnesoty zaznamenal v dueli na ľade Chicaga svoje 62. víťazstvo v nájazdoch a na čele historickej tabuľky profiligy sa osamostatnil od Henrika Lundqvista.

V rozstrele vychytal Jonathana Toewsa i Patricka Kanea a prispel k triumfu svojho tímu 4:3 po predĺžení a nájazdoch. "Znamená to iba toľko, že som v tejto lige už niečo preskákal," smial sa po zápase 37-ročný Fleury, ktorý si počas svojej kariéry obliekal aj dresy Pittsburghu, Vegas a Chicaga. V nájazdoch uspel 62-krát, prehral v nich 37-krát. V NHL za ním s najviac víťazstvami nasledujú Lundqvist (61), Ryan Miller (60) a Roberto Luongo (52). V zámorí sa nájazdy po remíze v riadnom čase i predĺžení uplatňujú od sezóny 2005/2006.

Minnesota ukončila v Chicagu päťzápasový "trip" na štadiónoch súperov, počas ktorého si pripísala sedem z desiatich možných bodov. "Nebolo to ľahké. Máme za sebou dlhý trip a veľa cestovania. Každý tím v tejto lige má svoju kvalitu, takže ani jeden zápas nie je ľahký. Som hrdý na to, ako to chlapci zvládli," povedal Fleury pre minnesotský denník Star Tribune.

Chicago sa v dueli dvakrát dostalo do vedenia, celkovo si však pocit náskoku užili domáci iba 39 sekúnd. Na ich vedúci zásah dokázal totiž zakaždým bleskovo odpovedať Matt Boldy. V prvom prípade vyrovnal na 1:1 iba 22 sekúnd po inkasovanom góle, vyrovnanie na 3:3 mu trvalo iba 17 sekúnd po presnom zásahu Chicaga a následnom buly v stredovom kruhu. "Som rád, že máme v tíme niekoho, kto dokáže vždy takto zareagovať," ocenil Boldyho kouč hostí Dean Evason, ktorý dosiahol svoje 100. víťazstvo v NHL. Ďalší jeho zverenec Mason Shaw si vo svojom siedmom stretnutí otvoril strelecký účet v profilige a pridal aj asistenciu.

Švédsky krídelník Jesper Bratt pomohol gólom a asistenciou k jasnému víťazstvu New Jersey nad Columbusom 7:1 a svoju bodovú šnúru od štartu sezóny natiahol už na deväť zápasov. Počas nej si pripísal štyri góly a 11 asistencií. Iba traja Švédi predviedli v NHL dlhšiu sériu s aspoň jedným bodom - Mats Sundin (30 zápasov v sezóne 1992/93), Henrik Zetterberg (17 zápasov v sezóne 2007/08) a Daniel Alfredsson (10 zápasov v sezóne 2002/03). V histórii organizácií Devils/Colorado Rockies/Kansas City Scouts mal doteraz dlhší bodový štart do sezóny iba Tim Higgins v 10 dueloch v ročníku 1984/85.

"Bratt dal niekoľko pekných gólov a predviedol ďalšie úspešné akcie. Ale myslím si, že by sme sa mali naďalej sústrediť hlavne na našu tímovú hru, nie na jedného hráča alebo brankára," komentoval sériu svojho útočníka kouč "diablov" Lindy Ruff. Jeho zverenci vyhrali tretí duel za sebou, sú na čele Metrpolitnej divízie a patrí im druhá pozícia v tabuľke Východnej konferencie za Bostonom. Devils si pred duelom s Columbusom uctili niekdajšieho obrancu Kena Daneyka, ktorý si dres tímu obliekal dvadsať sezón v rokoch 1983 až 2003.