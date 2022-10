Milánsky Inter z triumfu nemal radosť... Capo ultras zavraždený († 69)!

Kým oni hrali a ich fanúšikovia ich povzbudzovali, zavraždili capa ultras „nerazzurri“ 69-ročného Vittoria Boiocchiho.

Hneď ako sa správa o tragédii rozšírila, ultras Interu stiahli všetky transparenty a vlajky na znak úcty a v polčasovej prestávke opustili svoj sektor! V ďalšom priebehu duelu panovala na San Sire tlmená atmosféra.

Vittorio Boiocchi podľa talianskych médií zahynul v sobotu večer pri prepade v Miláne, neďaleko jeho domu vo štvrti Figino na západnom okraji mesta, kde ho trafilo najmenej päť striel, z nich tri mierili do hrde a krku. Zomrel v sanitke, keď ho prevážali do nemocnice v San Carle. Jednotka mobilnej polície vedená Marcom Calìm vyšetruje vraždu; dvaja ľudia, ktorí strieľali, potom utiekli na motorke.

