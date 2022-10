Mešár potvrdzuje v zámorí skvelú formu, vsietil brilantný gól!

V nedeľu si v drese tímu Kitchener Rangers pripísal gól a hoci jeho tím viedol na ľade Erie Otters po dvoch tretinách 3:2, napokon prehral 3:7.

Mešár zaznamenal štvrtý gól v súťaži na na konte má celkovo osem bodov (4+4). V druhej tretine zvýšil náskok svojho tímu v presilovke na 3:1, no v dueli nazbieral spolu tri mínusové body.

#gohabsgo Filip Mesar with a rocket on the power play, his fourth goal in as many games in the OHL. 3-1 Rangers. pic.twitter.com/whjrHZsXdw