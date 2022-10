Emma Zapletalová začala turistikou v Tatrách: Gerlach si nechala na budúci rok

S vervou sa pustila do prípravy na novú sezónu! Až s takou, že ju bolo treba krotiť! Prekážkarka Emma Zapletalová začala ako tradične turistikou v slovenských veľhorách.

Počas sústredenia vo Vysokých Tatrách využila krásne jesenné počasie a opäť zdolala niekoľko končiarov. Vyšla na Solisko, Rysy, Jahňací, ale aj Kôprovský štít a nevynechala ani Kriváň. Chcela aj Gerlach, no ten z časových dôvodov odložila na budúci rok.

Rodáčka z Nitry priznala, že Tatry má už zlezené takmer celé. Okrem Gerlachu jej chýbajú už len Východná Vysoká a Poľský hrebeň. „Ja Tatry veľmi miluje. Pre mňa to je radosť a veľmi si to užívam, že tu môžem byť a pochodiť to tu,“ prezradila pre facebookový portál slovenskej atletiky Emma, ktorej tatranská príroda pomáha zabudnúť na minulú sezónu, ktorú celú poznačilo jej smoliarske zranenie členka, ktoré semifinalistku OH v Tokiu vyradilo na celú sezónu, hoci mala splnené limity na všetky vrcholné podujatia.

„Užívam si to a viem, že to je dobré aj v príprave najmä na silu a vytrvalosť,“ dodala sympatická atlétka, ktorá priznala, že si stráži naozaj každý krok, aby sa jej nič nestalo.

Tatry s Emmou absolvoval aj jej tréner Peter Žňava, ktorý verí, že už nič také nezažijú. „Končiarmi začíname a teraz nás už čakajú pobyty v teple. Začneme v decembri v Portugalsku, potom v novom roku pridáme dva pobyty na Kanárskych ostrovoch a jeden v Taliansku, kde sa chcem pripraviť na novú sezónu tak, ako sa od nás očakáva."

„Zranenia patria k životu športovca, ale takáto dlhá pauza stačila na dlhú dobu,“ vyhlásil tréner, ktorý už nechce zažiť 327 dní bez pretekov, ktoré museli tento rok s Emmou pretrpieť.

TIETO KONČIARE UŽ ZLIEZLA:

- Solisko: 2 093 m

- Rysy: 2 501 m

- Jahňací štít: 2 230 m

- Kôprovský štít: 2 363 m

- Kriváň: 2 494 m