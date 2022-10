Nešťastný deň v La Lige! Zranili sa tri hviezdy: Prídu o MS v Katare?

Sobotňajšie súboje v španielskej futbalovej La Lige priniesli viaceré zranenia hráčov, ktorí sú ašpiranti na miestenku v národných tímoch svojich krajín pre blížiace sa majstrovstvá sveta v Katare.

Svoje stretnutia pre zdravotnú indispozíciu nedohrali francúzsky obranca Jules Koundé, uruguajský útočník Edinson Cavani ani španielsky zakončovateľ Álvaro Morata.

Atlético Madrid v sobotu prišlo o tri body v zápase na pôde Cádizu po prehre 2:3, no už v úvode súboja stratil spomenutého Moratu, ktorý patrí medzi opory španielskeho výberu kouča Luisa Enriqueho. Morata doplatil na súboj s obrancom súpera Mamadouom Mbayem, pri ktorom si poranil pravé chodidlo.

Rozsah Španielovho zranenia zatiaľ nie je známy, no tréner Enrique chce nomináciu na MS zverejniť 11. novembra, takže Morata má dovtedy čas na detailné vyšetrenia a liečbu.

Zo súboja FC Valencia - FC Barcelona najprv odstúpil pre problémy s členkom pravej nohy domáci zakončovateľ Cavani, hraciu plochu štadióna Mestalla opustil už v 17. minúte. Je otázne, nakoľko sú jeho problémy vážne, pretože kouč uruguajskej reprezentácie Diego Alonso s Cavanim ráta pre šampionát, zaradil ho totiž na širšiu súpisku.

V rovnako stretnutí sa zranil aj francúzsky bek v službách hostí Koundé, no on sám problémy označil za menej vážne. "Uvidíme, čo povedia vyšetrenia, no nemyslím si, že je to niečo vážne," zhodnotí obranca úradujúcich majstrov sveta Francúzov.

Poznamenal tiež, že zhustený program na klubovej úrovni je pre hráčov "príliš náročný". "Už v tak skorej časti sezóny hrávame zápasy každé tri dni. Je to niečo šialené. Tí, ktorí sa o toto starajú, niekedy nemyslia na hráčov," dodal Koundé.