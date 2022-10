Bartek v hlavnom zápase turnaja RFA 5 nestačil na Hrona: Súper mu vystrúhal poklonu

Slovenský bojovník K1 Ivan Bartek prehral v hlavnom zápase turnaja RFA 5 v Brne s domácim Čechom Tomášom Hronom na body. Bartek bol jediný Slovák, ktorý sa predstavil na piatom turnaji organizácie Real fight arena. Podujatie prinieslo desať súbojov podľa pravidiel MMA, K1 a real fight.

"Zápasil som pred domácim publikom a veľmi som si to užil. Vedel som, že Ivan nebude chcieť spraviť chybu. V prvom kole som si ho nasledoval. Ukázal, že je to tvrdý bojovník, zvlášť keď vzal súboj na poslednú chvíľu," poznamenal Hron. Ďalší turnaj organizácie Real fight arena sa uskutoční 12. novembra v Prievidzi.

hlavná karta:K1 - do 92 kg:MMA - do 93 kg:K1 - do 67 kg:MMA - do 70 kg:real fight - do 70 kg:MMA - do 77 kg:real fight do 85 kg:real fight - do 70 kg::MMA - do 70 kg:MMA - do 77 kg: