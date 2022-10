Slovákom sa v českej lige darí: Erik Jirka prispel k víťazstvu Plzne, Almási pomohol Ostrave

Slovenský krídelník Erik Jirka pomohol dvoma presnými zásahmi v najvyššej českej futbalovej súťaži k zisku troch bodov Plzne v súboji na trávniku predposledného Zlína.

V sobotňajšom zápase 14. kola otvoril skóre v 20. minúte a druhý gól pridal v 68. minúte, obhajcovia titulu zvíťazili 3:0. Plzeň vedie súťaž o sedem bodov pred Slaviou Praha.

Útočník Ladislav Almási pomohol gólom Baníku Ostrava k víťazstvu nad Mladou Boleslavou 3:1. Skóroval v 59. minúte a zvýšil na 3:0. Ostrava si pripísala štvrté víťazstvo v sezóne.



Česká liga - 14. kolo:

FC Zlín - FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

Góly: 20. a 68. JIRKA, 51. Chorý

/M. Rakovan odchytal celý duel, M. Hlinka hral do 85. min - E. Jirka hral do 86. min a v 20. a 68. min dal gól, R. Dedič a M. Tvrdoň sedeli na lavičke/



FC Hradec Králové - FK Pardubice 1:3 (0:0)

Góly: 58. Kubala - 50. a 76. Janošek, 71. Černý

/P. Bajza sedel na lavičke - V. Budinský sedel na lavičke/



FK Jablonec - SK Dynamo České Budějovice 3:0 (1:0)

Góly: 29. Šulc, 76. Chramosta (z 11 m), 90.+4 Černák

/J. Považanec sedel na lavičke - M. Králik odohral celý duel, L. Skovajsa a B. Sluka odohrali prvý polčas, L. Čmelík hral do 80. min, keď ho nahradil J. Švec, D. Šípoš sedel na lavičke/



FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 3:1 (1:0)

Góly: 22. Frydrych, 52. Fleišman, 59. ALMÁSI - 90. Mašek

/L. Almási hral do 80. min, v 59. min dal gól, dostal ŽK - S. Dancák nastúpil v 68. min, dostal ŽK, M. Polaček sedel na lavičke/