Nové informácie o zranení Haalanda: V najbližšom zápase sa opäť nepredstaví!

Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola v sobotu oznámil, že Erling Haaland pravdepodobne vynechá nadchádzajúci zápas Ligy majstrov proti FC Sevilla. Duel je na programe v stredu o 21:00 h na Etihad Stadium.

Nórsky kanonier si v utorkovom stretnutí LM v Dortmunde zranil členok a cez polčas ho musel španielsky kouč stiahnuť z ihriska. Pre zranenie Haaland nenastúpil ani v sobotnom zápase Premier League na pôde Leicestru, kde "Citizens" uspeli aj bez jeho pomoci 1:0.

Hráči Manchestru sa s 11 bodmi nachádzajú na čele G-skupiny a postup do osemfinále už majú zaručený. Guardiola preto nebude riskovať zhoršenie Nórovho zdravotného stavu. "Už sme sa kvalifikovali do play off. Nie je nevyhnutné, aby nastúpil do zápasu proti Seville. Je možné, že sa vráti až proti Fulhamu, s ktorým sa stretneme na budúci víkend," citoval Guardiolu oficiálny klubový web.