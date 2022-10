Neznalosť pravidiel? V prvej lige dorastu padol kuriózny gól, ktorý nemal platiť: Tréner emotívne reaguje!

Toto ste ešte nevideli! Gól zo zápasu prvej ligy dorastu strhol masovú diskusiu na sociálnych sieťach.

V zápas prvej ligy mladšieho dorastu medzi Popradom a Pohroním nariadil hlavný rozhodca pokutový kop. Hráč domácich penaltu premenil a vypukla radosť. Okamžite všetci futbalisti v modrých dresoch bežali k rohovej zástavke, kde sa tešili z dosiahnutého presného zásahu.

Počas oslavy však hostia rozohrali. Šli v podstate sami na brankára a podarilo sa im gólovo odpovedať. Pravidlá futbalu však hovoria, že by takáto situácia nastať nemala. Pravidlo 8 o nadviazaní na hru hovorí, že pri rozohrávke musia byť všetci hráči (okrem hráča vykonávajúceho výkop) na vlastnej polovici. V tomto prípade to tak nebolo, a tak rozhodca nemal umožniť vykonať výkop.

Tréner domácich sa natoľko rozčertil, že celú situáciu pridal na Facebook s obsiahlym komentárom, kde píše: "Myslím si, že nasledujúcu situáciu ste vo futbale ešte nikdy nevideli. Hlavnou hviezdou bol ´pán´ rozhodca Rastislav Olejár spoločne so svojimi asistentmi, ktorí dokázali niečo takéto dopustiť. Osobne je mi veľmi ľúto, že sa to stalo na 1. ligovej úroveň v kategórií mladšieho dorastu. To, že sme zápas prehrali je jedna vec, to, že chlapci cítili po zápase obrovskú krivdu a väčšina z nich mala slzy v očiach je už ale niečo, čo ako tréner nemôžem akceptovať."

Jozef Šofko pokračoval: "Vždy sa snažím chlapcom vštepovať férovosť, slušnosť, charakter, bojovnosť a snahu za každého stavu. Myslím, že aj keď z nich nebudú profesionálni futbalisti, chcem aby z nich boli slušní a féroví ľudia so správnym charakterom," píše v statuse.

"Spoločne s mojimi asistentmi L. Melikantom a R. Polakovičom sme dnes po zápase nevedeli nájsť slová. To, že kvalitatívne patríme medzi najslabšie mužstvá je fakt, no o to viac si chlapci vážia, keď sa im podarí aspoň streliť gól. Ich radosť po strelenom góle bola práva, úprimná, nefalšovaná," opisuje situáciu tréner Popradu.

Podľa pravidla 8 pravidiel futbalu sa nemalo rozohrávať dokým neboli všetci hráči na vlastnej polovici ihriska. "To, čo im ale potom vyparatil hlavný rozhodca sa len tak nevidí. Myslím si, že "pán" Olejár sa môže hanbiť. Určite to budem aj medializovať. Toto sa už nesmie opakovať. Rozhodca znechutil chlapcom niečo, čo majú radi. Pre niekoho to je možno je ´trápny´ futbal, no chlapci sa snažili a siahali na dno svojich síl. A je jedno, či je to šport, práca, škola atď. Ak urobíš niečo so správnym prístupom a dáš do toho srdce - nikto nemá právo, ti takto zobrať dobrý pocit z úspechu," píše na sociálnej sieti Šofko.

"Chlapci, hlavy hore. Z dlhodobého hľadiska sa vám všetko, čo robíte so srdcom a charakterom vráti," dodáva motivačne kormidelník mladších dorastencov.