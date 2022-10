Jeden chce vyhrať doma, druhý chce rekord: Red Bull nerieši na VC Mexika len pokutu za rozpočtový strop

Má to veru tím Red Bull v seriáli F1 ťažké... Po nečakanej smrti svojho mecenáša mu vyrubili miliónovú pokutu za prekročenie rozpočtového limitu v roku 2021 a na VC Mexika bude riešiť, ktorý z jeho pilotov vyhrá na Okruhu bratov Rodriguezovcov...

Úradujúci majster sveta F1 Max Verstappen (25) by rád stanovil nový rekord F1 v počte víťazných pretekov v jednej sezóne. V tomto roku triumfoval už 13-krát a má ešte tri pokusy na to, aby si pripísal rekordný 14. úspech, čím by prekonal Michaela Schumachera a Sebastiana Vettela. „Som tu, aby som zvíťazil. Chcem uspieť v každých pretekoch, na ktorých sa zúčastním a keď mám na to príležitosť,“ Holanďan.

Vyhrať však túži aj jeho tímový kolega Sergio Pérez, Mexičan, ktorý veľmi chce konečne vyhrať doma, kde bol dosiaľ najlepší tretí. „Chcem zvíťaziť v domácich pretekoch a viem, že s naším monopostom a tímom je to možné. Dám do toho sto percent pre fanúšikov v Mexiku,“ vyhlásil 32-ročný pilot Red Bullu.