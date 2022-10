Šéf ukrajinského futbalu Andrij Pavelko vyzýva federáciu FIFA: Tieto dve krajiny treba vylúčiť!

Predseda ukrajinského zväzu Andrij Pavelko vyzval na vylúčenie Ruska a Iránu z medzinárodnej futbalovej federácie FIFA. Urobil tak v rozhovore pre televíznu reláciu Sportschau.

Podľa Pavelka by mal byť Irán vylúčený pre opakované porušovanie ľudských práv v krajine. "Každý je zodpovedný za to, čo sa deje v jeho krajine. Navyše, sú predstaviteľmi štátu, ktorý všetci považujú za globálnu hrozbu, "vyhlásil.

Rusko, ktoré vo februári napadlo Ukrajinu, označil za teroristickú organizáciu zabíjajúcu ľudí. Z FIFA by ho vylúčil za plánované začlenenie klubov z okupovaného Krymu do ruských súťaží.

"To je jasné porušenie stanov FIFA. Preto by FIFA a UEFA mali urobiť dôležité rozhodnutie a ruský zväz za to vylúčiť, "uviedol Pavelko s tým, že ukrajinský zväz vylúčenie Ruska navrhol aj oficiálnou cestou.

Kritikou Iránu sa Pavelko pridal k šéfovi Šachtaru Doneck Sergejovi Palkinovi. Podľa neho Rusko využíva na útoky na Ukrajinu iránske drony, za čo by Palkin krajinu vylúčil z majstrovstiev sveta. Na uvoľnené miesto by dosadil Ukrajinu.