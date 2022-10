Zápasník Attila Végh o odvete s Vémolom i šťastnom rodinnom živote: Manželku som zbalil na borovičku

Prechádza šťastným obdobím. Zo zápasníka Attilu Végha (37) sa koncom februára stal dvojnásobný otec, keď mu jeho manželka Natália porodila dcéru Dorotku. Okrem toho rozbehol známy bojovník MMA aj nový biznis s bagetami a čoraz viac si upevňuje svoje miesto v slovenskom šoubiznise.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V rozhovore pre Nový Čas Végh opísal vtipnú príhodu o tom, ako sa vôbec s matkou svojich dvoch detí (okrem dcérky má aj syna Attilku) spoznal. Naznačil však aj to, či sa fanúšikovia budú môcť v dohľadnej dobe tešiť na odvetu s Karlosom Vémolom.

Spustili ste nový marketingový projekt Bagetejšn. Koho to bol nápad a o čo vlastne ide?

- Bol to môj nápad. Fanúšikom známeho výrobcu bagiet som dlhé roky. Vedel som, že sú najlepší. Chcel som mať vlastnú bagetu, lebo sám nemám rád veľa druhov zeleniny. Chcel som si to preto nastaviť podľa seba, podľa toho, čo milujem. Celé som to teda vyskladal podľa svojich chutí a Bagetejšn je na svete. Je to najväčšia bageta na slovenskom trhu, cenovo rovnaká ako ostatné.

Sám ste vyštudovaný kuchár, aký je váš vzťah k vareniu?

- Áno, som vyštudovaný kuchár. Môj vzťah k vareniu je taký, že som ho využil trebárs, keď som chodil na kempy. Nakúpil som potraviny a vedel si spraviť to, na čo som mal chuť. Dnes to mám už jednoduchšie, napríklad si jedlo objednám a neriešim. Navyše, moja žena varí doma každú nedeľu.

Keď spomínate manželku, počuli sme príhodu, že ste ju zbalili na borovičku…

- Je to naozaj tak. Manželka sa mi vždy páčila. Som však taký hanblivý typ a nevedel som sa k nej dostať. Raz som mal v bare troška vypité a bola tam aj ona. Sedela s kamoškou, tak som nabral odvahu a išiel za ňou, či ju môžem pozvať na drink. Ona že jasné, že mám uhádnuť, čo pije… Tipol som whisky a ona že borovičku. Tak som zobral dvakrát deci a odvtedy sme spolu.

Nedávno sa vám narodilo už druhé dieťa, ako sa vám zmenil život?

- Ako človek som sa nezmenil, ale zmenili sa povinnosti. Mám iné priority, napríklad sa ponáhľam domov, aby som všetko postíhal. Rodina bola pre mňa vždy na prvom mieste. V rodinných veciach musí byť poriadok a disciplína.

Užívate si rolu otca?

- Rolu otca si užívam, aj keď je to pre mňa veľká výzva. Chcem deti naučiť základné veci ako rešpekt, úcta či pokora. Keď sa naučia tieto najdôležitejšie veci, potom sa dá od toho odraziť. Keď sa to u detí nezvládne na začiatku, potom je zle. Ja chcem byť dobrým otcom.

Odveta s Karlosom Vémolom je niečo, čo sa neustále skloňuje. Je táto téma aktuálna?

- Skloňuje sa to stále. Je to pre mňa veľká česť, že ma ľudia sledujú a majú ma radi. Ale na druhú stranu, onedlho budem mať 38 rokov. V tomto športe som už starý bojovník. Nebudem sa preto porovnávať s mladším vlčiakom. Aj keď niečo teraz aktuálne v lufte lieta, konkrétne však nemám podpísané nič.