Red Bull už pozná trest za prekročenie rozpočtového stropu: Požiadavky konkurenčných tímov vypočuté neboli

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) uložila stajni Red Bull za vlaňajšie prekročenie limitu výdavkov pokutu sedem miliónov dolárov. Majstrovský tím F1 navyše príde v roku 2023 o desať percent prideleného času vo veternom tuneli. Pravidlá v roku 2021 mierne porušil aj Aston Martin. Ten vyviazol s pokutou „len" 450 000 dolárov.

Red Bull v minulej sezóne, v ktorej Holanďan Max Verstappen získal svoj prvý majstrovský titul, prekročil rozpočtový strop vo výške 145 miliónov dolárov o 1,8 milióna dolárov.

FIA oznámila tresty krátko pred začiatkom programu Veľkej ceny Mexika. Red Bull s rozhodnutím súhlasil, preto sa proti nemu už nemôže odvolať. Na zaplatenie pokuty má lehotu 30 dní.

Medzinárodná federácia tak nevypočula mediálne nároky niektorých konkurenčných tímov, ktoré si žiadali prísnejší trest v podobe odpočítania bodov. Zástupcovia Mercedesu tvrdia, že finančný trest len povzbudí stajne k prekračovaniu limitu výdavkov. Šéf McLarenu Zak Brown dokonca napísal FIA list, v ktorom previnenie Red Bullu prirovnal k podvádzaniu.

FIA dnes napokon uviedla, že neobjavila žiadny náznak ani dôkaz toho, že by Red Bull „jednal so zlými úmyslami, nečestne alebo podvodne, ani toho, že by sa snažil úmyselne zakryť nejaké informácie týkajúce sa obmedzenia výdavkov." Svoje pochybenie tím odôvodnil nesprávnou administratívou a zlou interpretáciou toho, ako sa započítavajú výdavky z určitých oblastí, napríklad z cateringu či cestovných nákladov.

Rozpočtový strop sa zaviedol len nedávno a jeho cieľom je zabrániť veľkým bohatým tímom pred prevalcovaním menších stajní, ktoré nedisponujú konkurencieschopným finančným kapitálom.