Famózny Šimon Nemec v AHL prvou hviezdou: V noci sa blysol premiérovým gólom i asistenciou

Nemec bol v tohtoročnom drafte najvyššia voľba New Jersey Devils, ktorí ho angažovali ako celkovú dvojku. Následne v klube NHL absolvoval nováčikovský aj hlavný kemp pred sezónou. Tú napokon začal na farme v AHL a vo svojom štvrtom dueli za Uticu sa blysol dvoma bodmi. Vo vypredanej aréne si proti Clevelandu najskôr v prvej tretine pripísal asistenciu pri presnom zásahu Samuela Labergea a v 35. minúte strelou zápästím od modrej čiary zvýšil na 3:0. Zaznamenal tak svoj premiérový gól v AHL.

V noci na nedeľu čaká Uticu, ktorá má v prebiehajúcom ročníku zatiaľ bilanciu dve víťazstvá a dve prehry, ďalší domáci súboj s Torontom Marlies.

Prvá asistencia Šimona Nemca v AHL:

Note: scoring against them makes them act out 😭 pic.twitter.com/UBV7s3Fr82