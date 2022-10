Po šialenom obrate idú futbalisti Slovana za postupom do Vilniusu: Zázrak za 49 sekúnd a tréner na infarkt!

Ďalšia otočka z ríše snov! Táto trvala 49 sekúnd. Za taký krátky čas vstali futbalisti bratislavského Slovana z mŕtvych.

Šesť minút pred koncom riadneho hracieho času prehrávali v 5. kole Konferenčnej ligy na Tehelnom poli s Pjunikom Jerevan 0:1. V duchu sa už lúčili s pohárovou súťažou. V Európe zrejme niet lepšieho klubového protagonistu myšlienky, že nádej umiera posledná, ako je náš majster. Stačili mu dva bleskové údery vo finiši...

Nebol to jeho prvý skvelý obrat, vďaka ktorému si zachránil kožu. Rovnaký kúsok predviedol už v Batumi či neskôr proti Ferencvárosu, Olympiakosu Pireus alebo Mostaru. Keď gruzínsky stopér a sviatočný strelec Guram Kašia prízemnou strelou vyrovnal, Slovan vyviazol z klinickej smrti. Víťazný gól Erica Ramireza ho vrátil do hry o postup zo skupiny.

„Nik neveril, že to ešte zvrátime. Najviac ma teší spôsob, akým sme vyhrali. Bol to prakticky stratený zápas a my sme našli morálnu silu ho otočiť. Bolo to o život. Ľudia chodia radi na drámy so šťastným koncom. Je to ako v divadle. Takýto triumf chutí dvojnásobne,“ vravel pokojným hlasom tréner Vladimír Weiss.

Šéf lavičky Slovana má za sebou veľa podobných nervákov. Po zásahu Ramireza sa neudržal a v návale eufórie vbehol na ihrisko. Bol v emočnom tranze, no v nadstavenom čase skamenel pri vyloženej šanci súpera. „Keby Pjunik vyrovnal, už tu nie som. To by bol čistý infarkt. Mám rád stresové zápasy. Najmä tie, ktoré nakoniec dobre dopadnú. Potom býva radosť z úspechu väčšia. Toto mužstvo je lepšie, keď hrá pod tlakom.“

Nie celkom doliečenému Ramirezovi sľúbil tréner pár hodín pred zápasom, že určite nastúpi. Práve jeho gól proti Mostaru v poslednej minúte nadstavenia play-off posunul Slovan do úspešného penaltového rozstrelu a postupu. „Ericovi som predpovedal, že dá gól. Mal som šťastnú ruku,“ priznal Weiss. Venezuelčan má povesť kanoniera a góly od neho očakávajú i v Slovane. „Snažil som sa brankára napádať. Nepredpokladal som, že loptu takto stratí. Potom som ju už len dotlačil do bránky. Je to jeden z mojich najcennejších gólov kariéry,“ vyhlásil šťastný Ramirez.

Slovan akoby potreboval gólovú facku, ktorá ho preberie a správne vyprovokuje k stupňovaniu tlaku. Tentoraz ho naštartoval Kašia. „Nebol to špeciálny, ale veľmi dôležitý gól,“ vravel gruzínsky obor po zápase. „Tréner mi radil, aby som viac tlačil loptu do šestnástky. V druhom polčase som to dvakrát skúsil a raz to vyšlo. Za nepriaznivého stavu sme ukázali silnú vôľu. Všetci hráči si zaslúžia pochvalu.“

Slovenský majster má stále svoj osud vo vlastných rukách. Ak budúci štvrtok na umelej tráve vo Vilniuse neprehrá, bez ohľadu na súbežne hraný zápas Jerevan - Bazilej bude pokračovať v Konferenčnej lige aj na budúci rok. „Posledný krok býva najťažší. Pôjdeme si tam po postup. Musíme byť rozumní,“ dodal tréner Weiss.

EKL - H-skupina:

Slovan - Pjunik Jerevan 2:1 (Polčas: 0:0.)

Góly: 84. Kašia, 85. Ramirez - 64. Cociuc (z 11 m). Rozhodovali: Schüttengruber - Brandner, Steinacher (všetci Rak.), ŽK: Chovan, Ramirez, Zmrhal - Bratkov, Jurčenko, 15 783 divákov

Slovan: Chovan - Medveděv (71. Ramirez), Kašia, Abena, Lovat (71. Pauschek) - Mustafič (86. Agbo), Kucka - Zmrhal, Weiss ml. (75. Green), Čakvetadze (86. De Marco) - Čavrič

Pjunik: Jurčenko - Gonzalez, Milijkovič, Baranov, Juninho (62. Kovalenko) - Dašjan, Cociuc (77. Spirovski), Bratkov, Harutjunjan (71. Karasjuk) - Jurčič (80. Karapetjan), Otubanjo (46. Diop)

FC Bazilej - Žalgiris Vilnius 2:2.

Tabuľka

1. Slovan 5 7:6 8

2. Bazilej 5 9:8 8

3. Jerevan 5 7:7 6

4. Vilnius 5 4:6 5

AKÁ JE POSTUPOVÁ MATEMATIKA?

Slovan vyhrá vo Vilniuse - postúpi ako víťaz skupiny priamo do osemfinále, bude mať 11 bodov, v prípade rovnosti bodov s Bazilejom má lepšie vzájomné zápasy

Slovan remizuje vo Vilniuse - postúpi prinajhoršom z 2. miesta do baráže, bude mať 9 bodov a preskočiť ho môže v prípade výhry jeden z dvojice Jerevan - Bazilej, pri ich remíze Slovan vyhrá skupinu

Slovan prehrá vo Vilniuse - belasým ostane 8 bodov a vypadnú, ak Bazilej vyhrá alebo remizuje v Jerevane, v prípade prehry Bazileja vyhrá skupinu Jerevan a zvyšné 3 tímy (Slovan, Bazilej, Vilnius) budú mať po 8 bodov, o postupe z 2. miesta rozhodne mikrotabuľka

ZÁVERY POHÁROVÝCH ZÁPASOV SLOVANA

Liga majstrov

1. predkolo

Batumi - Slovan 1:2

115. Barseghjan, 120. Weiss

2. predkolo

Ferencváros - Slovan 1:2

81. Kašia, 86. Barseghjan

Európska liga

3. predkolo

Slovan - Olympiakos 2:2

90. Šaponjič, 108. Green

Konferenčná liga

Play-off

Slovan - Mostar 2:1 (6:5 na PK)

67. a 120. Ramirez

4. kolo

Slovan - Pjunik Jerevan 2:1

84. Kašia, 85. Ramirez