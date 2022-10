Počasie nepraje Svetovému poháru v alpskom lyžovaní: Zatiaľ je to chaos

SP v zjazdovom lyžovaní sa vlastne začal len pre mužov... Kedy a kde vstúpia do nového ročníka ženy, je stále nejasné... Obeťou teplého počasia sa stali už preteky v Söldene (obr. slalom), Zermatte-Cervinii (dva zjazdy) a ani na svahoch rakúskeho strediska Lech Zürs to nevyzerá ružovo. Presnejšie bielo... Všetko je tam zelené!

V stredisku Lech Zürs, kde by sa mal 12. - 13. novembra ísť paralelný slalom, vládne v týchto dňoch jar, čo dokumentujú aj aktuálne fotografie.

Po horúcom lete, ktoré topilo ľadovce, sa mierne teploty jesene starajú o to, že je v lyžiarskych areáloch málo snehu. Zatiaľ poslednou obeťou sa stali dlho pripravované preteky v zjazde na Matterhorne, ktoré mali byť najväčším lákadlom tejto zimy, ktorá ešte riadne prekope starostlivo pripravovaný kalendár podujatí. V rakúskom lyžiarskom stredisku Lech Zürs, ako uvádza „Vorarlbergische Zeitung“, dva týždne pred štartom nie je po snehu ani stopy a panujú tam teploty 15 a viac stupňov a nádejné nie sú ani predpovede... Takéto počasie by tam malo byť do 5. novembra, pritom povinná „snehová kontrola“ FIS sa uskutoční 3. novembra. Organizátori sa modlia za dve chladné noci, počas ktorých by snežné delá mohli pripraviť svah na preteky. Ak zrušia aj tie, potom by čakali Petru Vlhovú a jej súperky prvé súboje o body 19. novembra v Levi.