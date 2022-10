Organizátori Tour de France zverejnili trať pre budúci ročník pretekov: Viac šprintov hrá Saganovi do kariet!

Veľké odhalenie! Trať najprestížnejších cyklistických pretekov Tour de France 2023 prinesie na jednej strane brutálne horské stúpania, ale na druhej strane aj viac šprintov, ako to bolo tento rok.

Celkovú trasu Starej dámy odhalila športová organizácia Amaury v Paríži, pričom sa potvrdila špekulácia o náročnosti mužských pretekov. Slovenskému esu Petrovi Saganovi (32) by však mohla trať v konečnom dôsledku vyhovovať.

Budúcoročná Tour de France odštartuje 1. júla v španielskom Bilbau. Jej trasa bude mať predovšetkým horských charakter, no v celkovom zúčtovaní si na svoje prídu aj šprintéri, ktorí budú mať oveľa viac príležitostí, ako to bolo v edícii 2022. Trať s dĺžkou 3 404 kilometrov prekoná všetkých päť francúzskych horských masívov. Zahŕňa pri tom iba jednu 22 km dlhú časovku, ktorá sa navyše pôjde do kopca. Príležitosti pre Petra Sagana a jeho šprintérskych konkurentov sú rovnomerne rozložené priebežne počas celých pretekov. Vyvrcholenie Tour čaká na pretekárov už tradične na Elizejských poliach v Paríži.

„Začíname v Bilbau, čo je blízko Pyrenejí. Línia pretekov sa potom ťahá cez všetkých päť hlavných pohorí vo Francúzsku. Neodvážim sa povedať, či to bude dobré pre vrchárov, ale jedno je isté. Ak nie ste dobrý vrchár, nemôžete vyhrať Tour de France,” zhodnotil riadieľ Starej dámy Christian Prudhomme. Na jeho slová nadviazal jeden z najväčších talentov profesionálneho pelotónu Tadej Pogačar. „Vyzerá to zaujímavo. Hneď v úvode sa ide do Pyrenejí, takže začiatok bude dosť náročný a zároveň dôležitý. Rozhodovať sa môže až do poslednej etapy,” dodal Pogačar, dvojnásobný víťaz Tour.

Superhviezdny Slovinec si tak po neúspešnej tohtoročnej obhajobe znovu brúsi zuby na titul z najslávnejších cyklistických pretekov sveta. Vydarený štart mal aj v tomto ročníku, no v závere nestačil na famózneho Dána Jonasa Vingegaarda z tímu Jumbo-Visma.

Čo prinesie 110. edícia Starej dámy

Štart 1. júla v španielskom Bilbau

3 404 km celkovo

Etapy:

8 rovinatých

4 kopcovité

8 horských

1 individuálna časovka