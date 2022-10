Hviezdny Neymar si môže vydýchnuť: O jeho treste za údajný podvod je definitívne rozhodnuté

Brazílsky futbalista Neymar (30) sa vyhne trestu pre údajný podvod a korupciu pri jeho prestupe zo Santosu do Barcelony v roku 2013. Španielska prokuratúra v piatok stiahla obžalobu na útočníka Paríža St. Germain i ďalších obvinených v tomto prípade.

Prokuratúra pôvodne pre Neymara žiadala pokutu 10 miliónov eur a dvojročný trest, pravdepodobne s podmienečným odkladom. Okrem Neymara figurovali medzi obvinenými aj jeho matka, otec a agent v jednej osobe, bývalí prezidenti FC Barcelona Josep Bartomeu a Sandro Rosell, niekdajší šéf Santosu Odilio Rodrigues a ďalší zástupcovia oboch klubov. Súd s nimi sa začal minulý týždeň v pondelok a mal trvať do konca októbra. Neymar svoju vinu od začiatku popieral. Informovala o tom agentúra AFP.

Proces vyvolala brazílska investičná spoločnosť DIS, ktorá vlastní 40 percent práv na Neymara a nepáčilo sa jej, že pri prestupe brazílskeho útočníka do Barcelony kluby údajne zatajili skutočnú výšku odstupného. Santos podľa vtedajších oficiálnych vyjadrení dostal za prestup iba 17,1 milióna eur, žaloba však pracovala s verziou, že v skutočnosti sa čiastka vyšplhala až na 82 milióna eur. Firma DIS preto namietala, že nedostala skutočný podiel z transakcie a pre Neymara navrhovala až päťročný trest, 34 miliónov eur ako kompenzáciu a celkové pokuty vo výške až 149 miliónov. Obhajcovia futbalistu namietali, že kauzu by vôbec nemali pojednávať pred španielskym súdom, keďže transfer spečatili v Brazílii a Neymar je brazílsky občan.

Tridsaťročný Neymar pred súdom vypovedal, že si nepamätá, či sa zúčastnil na rokovaniach, ktoré viedli k dohode o jeho prestupe do Barcelony. „Všetko vybavuje môj otec. Do rokovaní som nebol zapojený. Podpísal som len to, čo mi povedal, aby som podpísal. V tom období som počul chýry, že o mňa majú záujem aj iné kluby, no mojím snom bolo hrať za Barcelonu. Nakoniec to bolo buď Real Madrid, alebo Barcelona. Nasledoval som moje srdce a vybral som si práve Barcelonu," vyhlásil brazílsky reprezentant.