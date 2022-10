Slovan môže postúpiť, vyhrať skupinu ale aj skončiť: Čo potrebuje uhrať v Litve?

Postup z druhého miesta, alebo víťazstvo v skupine H Európskej konferenčnej ligy.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Futbalisti Slovana Bratislava sú blízko oboch alternatív. Na postup do play off im v poslednom kole H-skupiny stačí remizovať 3. novembra na ihrisku Žalgirisu Vilnius. Ak však Slovan v Litve vyhrá, zostane na čele skupiny aj po poslednom kole a postúpi priamo do osemfinále. V hre je ale aj tretia možnosť, že o týždeň v pohárovej Európe dohrá.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa majú tak po štvrtkom zápase s Pjunikom Jerevan (2:1) všetko vo vlastných rukách.

"Urobili sme jednu veľkú chybu, ktorou sme skoro prehrali, ale podali sme vynikajúci výkon. Už málokto veril, že to otočíme, ale toto mužstvo má silu. Ľudia nám fantasticky pomohli, dali sme druhý gól po ich chybe, to patrí k futbalu. Zaslúžene sme vyhrali, v závere sme to mohli stratiť, futbal je o detailoch. Boli sme lepší počas celého zápasu. Skupina je vyrovnaná, v poslednom kole sa rozhodne o všetkom," vravel pred novinármi po zápase s Jerevanom tréner belasých Vladimír Weiss st.

"Na medzinárodnej úrovni musíte ísť stále naplno. Keď zaváhate, súper vás potrestá. Budeme hrať ešte lepšie, aj vďaka návratu zranených hráčov," dodal Weiss st.

"Všetko je otvorené, ešte nemáme nič. Je tam veľa kalkulácií a musíme uhrať minimálne bod. Výhra znamená postup. Žalgiris hrá dobre, vie to na umelej tráve a stále žije," uzavrel lodivod Slovana.

V hre sú všetky možnosti

Slovan má po 5. kole na konte osem bodov, rovnako ako FC Bazilej, ktorý remizoval so Žalgirisom 2:2. Slovan disponuje s lepšou bilanciou vzájomných zápasov s Bazilejom (2:0, 3:3). Šancu zabojovať o jarnú časť súťaže má ale aj Pjunik a aj Vilnius. V prvom vzájomnom súboji Slovan s Vilniusom na Tehelnom poli remizoval 0:0. V prípade, že by teda belasí v Litve prehrali, by do jarnej časti súťaže postúpil Vilnius a jeden z dvojice Bazilej – Jerevan. Za určitých okolností však môže Slovan postúpiť aj v prípade prehry.

Ak Slovan vyhrá a získa 3 body, postúpi priamo do osemfinále ako víťaz skupiny.

Postup môže zamotať aj možnosť, že po záverečnom kole budú mať v skupine tri mužstvá po 8 bodov a všetky tri by mali zo vzájomných zápasov po 5 bodov. Slovan by sa v takejto pozícii ocitol v prípade, že by prehral v Litve a Bazilej by prehral s Jerevanom. Vtedy by rozhodovalo skóre.

Kto postúpi?

Do osemfinále postúpi priamo osem tímov – víťazi skupín. Tímy na druhých miestach budú hrať o postup do osemfinále proti tímom na tretích miestach v základných skupinách Európskej ligy. Táto baráž sa hrá na jeden zápas. Pre mužstvá na 3. a 4. mieste súťaž skončí.

Program 6. kola, 3. novembra:

Vilnius – Slovan, Jerevan – Bazilej.

Tabuľka H-skupiny:

1. SLOVAN 5 2 2 1 7:6 8

2. Bazilej 5 2 2 1 9:8 8

3. Jerevan 5 2 0 3 7:7 6

4. Vilnius 5 1 2 2 4:6 5