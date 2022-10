Tenisovú sezónu odštartuje nová súťaž tímov: Budú v Austrálii aj Slováci?

Na prelome decembra a januára odštartuje v Austrálii tenisovú sezónu novovzniknutá súťaž miešaných tímov pod názvom United Cup. Štartovať bude 18 krajín na základe postavenia vo svetových renkingoch.

Jedenásťdňové podujatie v Brisbane, Perthe a Sydney počíta s dotáciou 15 miliónov USD a budú sa na ňom rozdeľovať body do rebríčka ATP i WTA.

United Cup potrvá od 29. decembra do 8. januára a bude generálkou na prvý grandslamový turnaj roka Australian Open, ktorý sa v Melbourne začne 16. januára. Každý tím môže zaradiť do nominácie maximálne štyroch mužov a štyri ženy. Zápas bude pozostávať zo štyroch dvojhier (dve mužské a dve ženské) a z miešanej štvorhry. Brisbane, Perth i Sydney budú hostiť po dve základné trojčlenné skupiny, ich víťazi sa stretnú v play off o postup do semifinále. V ňom ich doplní ďalší tím na základe výsledkov zo základnej skupiny.

Istú účasť na turnaji, ktorý bude náhradou za mužský ATP Cup, má zatiaľ iba Austrália ako organizátor. Podujatie vyvrcholí v Sydney. "United Cup je výsledkom dôležitej a strategickej spolupráce medzi WTA, ATP a Tennis Australia," uviedol šéf WTA Steve Simon podľa agentúry AFP.